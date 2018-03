Ayez confiance. Suivez cette méthode sans arrière-pensée

Il faut d’abord commencer par respecter, de façon absolue, les deux premiers principes : , «Manger moins, Faire de l’exercice physique». Cela paraît simple et surtout pas révolutionnaire, mais les mettre en application est un petit peu plus compliqué qu’on ne le croie et nécessite cette aide quotidienne.?Puis, nous attaquerons ensemble le troisième principe de cette méthode, « Manger mieux », pour remporter définitivement la victoire contre le poids.?Pour être franc, j’avais sous-estimé l’importance de l’exercice physique dans la réalisation de mes objectifs ; Probablement influencé par le discours – assez pervers – de certains médecins sur la relation contestée entre l’exercice et l’appétit... En clair, ils accusent l’effort physique de donner faim et, au total, d’être un facteur d’échec. C’est une vision d’une étroitesse d’esprit qui aujourd’hui me terrorise. Elle explique sans doute pourquoi, par manque de globalisation de leurs connaissances, certains médecins accumulent les échecs, pas seulement dans le domaine de la diététique, tout en ayant aussi bonne conscience que les médecins de Molière. Ils se reconnaîtront s’ils lisent ces lignes. Et j’irais même plus loin : le programme de coaching suivant est en cours de réalisation et s’intitulera : « 100 jours pour retrouver la forme perdue avec l’âge... »

Première vidéo de coaching… Demain !