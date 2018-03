Vous qui souffrez d’hypertension artérielle, connaissez-vous l’âge de vos artères ?

Connaître l’âge de ses artères c’est bien, mais on peut agir ?Ralentir le vieillissement, c’est jouer sur les facteurs de risques habituels et bien connus, c’est aussi diminuer son risque cardiovasculaire.

Comment mesurer cet âge ?

C’est la Fondation de Recherche sur l’Hypertension Artérielle qui propose, sur son site, un test simple et pratique à réaliser pour calculer l’âge de ses artères, le comparer à son âge réel et comprendre ainsi l’impact des facteurs du risque sur lesquels nous pouvons agir, tabagisme, suralimentation et inaction pour améliorer notre « âge vasculaire », c’est à dire la santé de nos artères et de notre coeur.

Il n’existe pas de technique simple pour mesurer la souplesse des artères ou estimer leur vieillissement. Le calcul de l’âge artériel est possible par l’utilisation d’une équation mathématique qui nécessite de connaître : l’âge, la pression artérielle, l’existence ou non d’un diabète, le cholestérol total et ce que l’on appelle le « bon » cholestérol, le HDL. Très facile à faire chez soi.

Ce calcul donne une valeur seulement indicative de l’âge des artères, et a la vocation de servir de base de discussion et d’échanges avec votre médecin. Il permet aussi de quantifier le bénéfice apporté par l’arrêt du tabac si vous fumez, ou par la baisse de la pression artérielle ou du cholestérol induite par les traitements. Visualiser ainsi le bénéfice des traitements et de l’hygiène de vie

peut s’avérer plus convaincant que de longs discours quand il s’agit de prescriptions de longue durée

On a déjà une idée des résultats

83% des hypertendus ont un âge vasculaire supérieur à leur âge civil, contre 44% pour les non-hypertendus. L’hypertension artérielle accélère donc le vieillissement des artères. En effet, les artères confrontées à une hypertension se modifient :

les parois des grosses artères se rigidifient et perdent de leur souplesse;

les petites artères s’épaississent, leur diamètre diminue et leur capacité à se dilater pour s’adapter aux besoins s’atténue.

Le manque de souplesse et un épaississement de la paroi des artères aboutit à l’interruption de l’irrigation des organes par le sang. Ce qui sera cause d’angine de poitrine, d’infarctus du myocarde, ou encore d’accidents vasculaires cérébraux...