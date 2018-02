Que faut-il boire ?

De l’eau…

Eau du robinet ou eau minérale ?

C’est au choix en fonction du lieu d’habitation de chacun.

Eau minérale, mais laquelle ?

Le seul conseil que l’on peut donner est de varier la marque pour varier le contenu minéral et ne pas risquer de consommer en trop grande quantité :

du sel,

du magnésium, ou

du potassium, qui varient dans la composition de nos eaux minérales.

Enfin, dans le débat « plate ou gazeuse », ce seront le goût et la capacité à les digérer, et non pas la médecine, qui guideront votre choix.

Il faut beaucoup boire : avant, et après les repas.

Boire est d’ailleurs un terme impropre puisque dans les aliments que nous consommons chaque jour, il y a une part très importante d’eau :

90 % dans les fruits et légumes, mais également

75 % dans les œufs,

70 % dans la viande ou le poisson…

Le complément se fait donc grâce à la boisson.

La soif peut être considérée comme un signal, un peu tardif, de la déshydratation.

De la même façon, ne plus avoir soif ne signifie absolument pas être totalement réhydraté.

Car, si ce signal est tardif, il est également très rapidement calmé par la consommation rapide d’une quantité importante de liquide alors que persiste encore une déshydratation.

Il faut donc répartir et échelonner de façon régulière la prise d’eau.