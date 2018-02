Vous vous êtes pesé, et si vous avez suivi mes conseils depuis un mois, vous avez perdu du poids… et probablement un peu plus que ce que j’avais prévu.

C’est la prime si vous avez vraiment :

Mangé moins,

Mangé mieux,

Et surtout, fait de l’exercice physique.

Mais attention, vous risquez de considérer le match contre votre corps gagné alors qu’on en est même pas à la mi-temps.

On me demande toujours quel est le poids idéal.

Nous les médecins, avons un moyen de calcul : l’IMC, l’indice de masse corporelle.

La formule de calcul est simple et vous trouverez sur internet de nombreux sites qui vous donneront votre IMC et sa signification.

Pourtant pour initier une perte de poids, je trouve cet IMC imparfait et je trouve qu’il pousse souvent à envisager des pertes de poids irréalistes, donc condamnées à l’échec.

Pour vous, l’objectif sera plus simple à calculer :

Perdre 10 % du poids du corps en 100 jours.

Ensuite, il sera plus aisé de se donner un nouvel objectif avec l’IMC.

En attendant, bravo pour la réussite de cette première étape.