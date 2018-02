Si vous saviez comme c’est bon de perdre un peu de poids !

Et le bien-être arrive vite, comme si tous ces kilos pris au cours des années n’avaient d’autre mission que de nous rendre la vie un peu plus pénible, un peu moins agréable à vivre.

Il faut à peu près autant de temps pour maigrir que pour grossir ; mais la satisfaction est beaucoup plus immédiate. En appliquant la méthode « Bouger - Manger moins - et Manger mieux », dans des proportions extrêmement raisonnables, c’est le bien-être que cela va susciter qui vous surprendra le plus. Alors que tous ces régimes assassins parce que trompeurs, qui s’étalent dans tous les magazines nous laissent souvent sans énergie, pratiquer une perte de poids assez lente, en se remettant en forme, aboutit très rapidement à la sensation et la conclusion que s’arrêter serait une énorme bêtise en termes de qualité de vie.

Vous n’en êtes qu’au 23e jour… Vous ne me croyez pas ?

Pour vous donner vraiment envie, j’ai un peu triché, et pour cette chronique, j’ai fait un petit bond dans le temps… J’en suis au 60e jour et je suis en avance sur mon tableau de marche ; je vais vous dire un secret : au matin de ce 60e jour, j’ai perdu…déjà près de 8 % de mon poids de départ.

Ça marche !