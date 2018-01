Exercice physique indispensable ? Incontestablement… Mais combien de temps ?

La durée nécessaire pour obtenir un résultat est au minimum de 45 minutes, au moins 3 fois par semaine. Le véritable conseil serait plutôt « au moins » 45 minutes par jour et le plus souvent possible.

Physique et non pas sport, pour ne pas subir les effets de l’excès.

Il est difficile d’apprécier la quantité d’effort fourni. On peut très bien se « traîner » sur quelques kilomètres et ne pas en tirer de bénéfice, tant d’ailleurs pour la santé que pour le poids. Il existe une aide imparable, un outil essentiel : l’application pour « smartphone » destinée à gérer le temps et la distance.

Dès le début de vos efforts physiques, téléchargez une application qui calcule et enregistre les performances de base :

La durée de l’exercice

La distance et le nombre de pas

L’intensité de l’effort si vous l’accolez à votre montre ou à une ceinture au niveau de la poitrine…

Dans le même temps, le programme compilera les résultats, à la fois sur votre téléphone et votre ordinateur.

Ce sera votre guide et le témoin objectif de vos progrès.

Car si la compétition représente un des dangers de la pratique de l’exercice physique en groupe, tout change lorsque l’adversaire est soi-même. Se battre contre soi-même chaque jour, en essayant de faire plus vite et plus loin que la veille, ou au minimum aussi bien, est un objectif qui reste raisonnable. Ces applications sont d’une précision étonnante. Elles vous permettront de moduler et surtout d’éviter les bobos des premiers jours.

Il existe de nombreuses applications gratuites. J’en ai sélectionné trois qui marchent parfaitement depuis des années :

Runkeeper

Celle de Nike

Et celle Décathlon, Decat’Coach

N’hésitez pas à en tester plusieurs.

Une application est votre meilleur allié ; silencieux mais présent !