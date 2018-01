Il existe des preuves scientifiques pour affirmer que ceux qui mangent lentement grossissent moins.

Ils mangent en moyenne 67 calories en moins, c’est-à-dire approximativement 10 % de moins.

Reconnaître que l’on mange plus parce que trop rapidement, est une prise de conscience simple mais fondamentale de la perte de poids.

Pour limiter la prise d’aliments, la nature nous a dotés de ce que l’on appelle le signal de « satiété », un ordre du cerveau qui décide que l’on a trop mangé.

Il dépend de la quantité et de la qualité des aliments que l’on a pris.

Mais si le signal de faim, qui dépend de notre niveau de sucre dans le sang, est très précis, et surtout très rapide, celui qui décide de l’arrêt est assez lent et complexe.

Le délai, que l’on peut évaluer entre 10 et 20 minutes, est celui de tous les dangers, alors qu’il suffit d’attendre pour voir disparaître l’envie de se resservir. La gestion de ce signal de satiété milite aussi pour la composition du repas en trois parties : entrée, plat, dessert. Et non pas : plat principal unique, qui, en attendant sa préparation, est le meilleur allié de la prise de « pain-beurre », un grand classique des restaurants du midi. Concrètement, avant de céder à la tentation de reprendre une part d’un plat, il faut attendre au moins 10 minutes. Si c’est impossible, il ne faut pas hésiter à prendre une entrée de légumes ou de la salade le plus rapidement possible. Boire un ou deux grands verres d’eau avant le repas est aussi un excellent moyen.

N’oubliez plus… Il faut essayer de manger lentement.