Cancer du testicule : un gros testicule chez l’homme jeune

Le cancer du testicule est une tumeur maligne de l’homme jeune (généralement entre 25 et 45 ans) qui touche le testicule. Il est considéré comme un cancer de très bon pronostic (taux de guérison d’environ 95%) grâce à des traitements et efficaces et adaptés.

Cancer du testicule : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Le cancer du testicule touche l’organe reproducteur masculin qui produit les spermatozoïdes : le testicule.

Le cancer est une maladie provoquée par la prolifération anormale d’une cellule initialement normale. Le programme initial de cette cellule se dérègle. Elle se multiplie alors de manière excessive et produit des cellules pathologiques qui se répandent au sein d’un organe ou du corps entier. Les cellules cancéreuses ont tendance à se rassembler pour former un cancer appelé aussi « tumeur maligne ».

Elles aiment aussi envahir le tissu alentour et parfois migrer par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques, donnant ainsi les « métastases ».

Qu'est-ce qu’un cancer du testicule ?

Le cancer du testicule est une « tumeur maligne » qui touche un testicule chez les hommes.

Les testicules, au nombre de 2, font partie, avec le pénis, de l’organe reproducteur de l’homme. Ce sont les glandes sexuelles masculines qui sont abritées dans une poche entourée d’une peau plissée appelée scrotum. Le cancer du testicule peut parfois toucher les 2 testicules. On parle de cancer bilatéral.

Quels sont les différents types de cancers du testicule ?

Il existe plusieurs types de cancer du testicule, selon le type de cellules dont la tumeur est issue.

Il y a 2 grandes catégories de cancer du testicule : les tumeurs germinales (qui touchent les cellules de la reproduction, c’est-à-dire celles qui servent à la production des spermatozoïdes) pour plus de 90 % des cas, et les tumeurs non germinales dans 10 % des cas.

A l’intérieur de ces 2 grandes catégories, de nombreuses sortes de tumeurs malignes sont possibles et portent des noms différents (tumeur séminomateuse, carcinome embryonnaire, tératome, gonadoblastome, etc.).

Quels sont les signes du cancer du testicule ?

Le cancer du testicule est le plus souvent découvert à la suite de l’apparition d’un « gros testicule » ou d’une masse, d’une boule au niveau d’un ou des testicules. L’autopalpation des testicules ou la palpation par votre médecin traitant permet de percevoir la masse.

Mais des examens complémentaires sont nécessaires pour savoir si c’est bien un cancer et en connaitre certaines particularités (taille, localisation, extension).

Quels sont les facteurs de risque du cancer du testicule ?

Il existe plusieurs facteurs de risque du cancer du testicule clairement identifiés :

- des antécédents de cryptorchidie, c’est-à-dire une absence de descente d’un ou des 2 testicules dans la ou les bourses (ou scrotum) (le risque persiste malgré un abaissement testiculaire),

- des antécédents familiaux du premier degré de cancer du testicule (père, frère),

- des antécédent personnel de tumeur ou d’une lésion pré-cancéreuse du testicule,

- une infertilité,

- une trisomie 21,

- une consommation régulière et prolongée de cannabis pour les tumeurs non séminomateuses (un type de tumeur du testicule).

Quels sont les risques du cancer du testicule ?

Le risque d’un cancer du testicule, surtout s’il est passé longtemps inaperçu, est qu’il s’étende et que des métastases apparaissent au niveau du foie (métastases hépatiques), du poumon (métastases pulmonaire) et/ou des ganglions dits « rétropéritonéaux » (situés derrière le péritoine, une membrane qui tapisse les parois des organes et de l’abdomen) (= adénopathies rétropéritonéales).