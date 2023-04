Un lien entre autisme, TDAH et cancer des testicules ?

L'ESSENTIEL Les hommes jeunes sont les plus concernés par les risques des cancers du testicule.

Très rare, une tumeur testiculaire germinale séminomateuse se caractérise par une masse indolore au niveau du scrotum.

Dans une nouvelle étude, un lien a été constaté entre les troubles neuro-développementaux et le risque de développer un cancer du testicule.

Les cancers du testicule sont les cancers les plus fréquents chez les jeunes hommes âgés de 15 à 35 ans. En fonction du type de cellules dont la tumeur est issue, on distingue différentes formes de cancer du testicule.

Troubles neuro-développementaux : les patients sont-ils plus à risque d’un cancer du testicule ?

Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l'université d'Uppsala et de l'hôpital universitaire d’Uppsala (Suède) ont établi un lien entre le cancer du testicule et les hommes présentant un trouble neuro-développemental comme l’autisme ou le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Leurs travaux ont été publiés dans la revue scientifique British Journal of Cancer.

Lors de cette recherche, les scientifiques ont examiné 6.166 patients atteints par un cancer du testicule et 61.600 hommes en bonne santé. L’objectif a été de déterminer si les diagnostics de troubles neuro-développementaux antérieurs au diagnostic de cancer étaient plus fréquents chez les patients atteints de cancer du testicule que dans le groupe de contrôle.

Un faible risque de tumeur testiculaire germinale séminomateuse

Les scientifiques ont observé une augmentation significative du risque de tumeur testiculaire germinale séminomateuse, qui se manifeste par une masse indolore au niveau du scrotum, au sein de ce premier groupe.

Toutefois, les chercheurs ont révélé des données rassurantes : l’augmentation du risque de tumeur testiculaire germinale séminomateuse était inférieure à un pour cent. Le risque de cancer du testicule reste donc très faible, même chez les garçons et les hommes atteints de troubles tels que l'autisme et le TDAH.

Pour l’heure, les auteurs de l’étude ne connaissent pas le lien de causalité entre le cancer du testicule et les troubles neuro-développementaux. "Nous ne savons pas pourquoi nous observons un lien entre les troubles du développement neurologique et le risque de cancer du testicule, mais nous pensons que les événements survenus au début de la vie ont un impact, peut-être même dès le stade fœtal", a avancé Anna Jansson, auteure de la recherche, doctorante à l'université d'Uppsala et médecin à l'hôpital universitaire d’Uppsala.