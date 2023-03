Cancer des testicules : et si les dickpics permettaient de le dépister ?

L'ESSENTIEL Pour une campagne de sensibilisation, l’association CerHom a créé de faux profils sur des sites de rencontre et a reçu plus de 100 dickpics en un mois.

Après avoir analysé les photos reçues, elle indique aux jeunes hommes qu’ils présentent un symptôme d'une infection ou d'un cancer et les incite à consulter un médecin.

L’autopalpation, qui est à faire tous les mois sous une douche chaude, permet de prévenir et diagnostiquer un cancer des testicules.

"Ils n'aiment pas consulter les médecins et encore moins pour montrer leurs attributs. Les maladies, les IST et les cancers sont souvent détectés trop tard et deviennent difficiles à traiter. Alors, comment encourager les hommes à montrer plus souvent leurs parties intimes aux spécialistes ?" C’est la question posée dans la campagne, "Dickpics-diagnostic", lancée par l’association CerHom, première association de santé masculine en France.

Organiser une consultation anonyme et gratuite après avoir reçu une dickpic

Pour prévenir et sensibiliser les patients au cancer des testicules, elle a eu une idée. "50 % des femmes ont reçu une dickpic (soit une photo des parties génitales). Nous avons créé de faux profils sur des applications de rencontres. Et devinez quoi ? Ça a marché. Plus de 100 photos ont été reçues en un mois", explique l’association dans une vidéo.

Après avoir reçu un cliché intime non-consenti par message, les faux profils envoient ce type de réponse : "Bonjour ! En examinant de près ta photo, il semble qu'un de tes testicules soit gonflé. Cela peut être le symptôme d'une infection ou d'un cancer. Pense à consulter un médecin. Et n'oublie pas que l'envoi d'une photo de tes parties intimes sans consentement est une agression" punie par la loi. Sur le site dickpic-diagnostic.com, l’association signale que les hommes devraient envoyer leurs photos intimes "à la bonne personne", soit à une équipe de médecins spécialistes, qui peut répondre à leurs questions anonymement et gratuitement sur Whatsapp.

Cancer des testicules : penser à l’autopalpation tous les mois

Pour rappel, le cancer des testicules se développe le plus souvent à partir des cellules qui produisent les spermatozoïdes. Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer, il est le cancer le plus fréquent chez les jeunes de 15 à 35 ans. "Le cancer du testicule est le plus souvent diagnostiqué à la suite de l'apparition d'une masse que vous avez pu découvrir à la palpation ou qui a été décelée par votre médecin", précise l’Institut national du cancer.

Dans le cadre de sa campagne, l’association CerHom rappelle qu’il faut ainsi penser à l’autopalpation tous les mois. Cette dernière doit être réalisée sous une douche chaude. "La chaleur facilitera les choses. Fais rouler ton testicule entre le pouce et les autres doigts. Vérifie la présence d’une grosseur, d’une enflure ou d’une douleur", détaille-t-elle avant d’ajouter qu’en cas de doute, il convient de consulter un médecin.