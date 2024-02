Les hommes infertiles ont plus de risque de souffrir de ces 7 cancers

L'ESSENTIEL Les hommes infertiles peuvent avoir peu de spermatozoïdes (oligozoospermiques) ou pas du tout (azoospermiques).

Lorsque des chercheurs ont examiné toutes les familles d'hommes azoospermiques, ils ont constaté au sein de cette entité une augmentation significative du risque de cinq cancers.

Les familles des hommes gravement oligozoospermiques présentaient quant à elles un risque significativement accru de trois cancers.

Pour la première fois, des chercheurs ont identifié précisément à quels cancers sont associés les différents problèmes d’infertilité chez les hommes. Les hommes infertiles peuvent avoir peu de spermatozoïdes (oligozoospermiques) ou pas du tout (azoospermiques).

7 cancers menacent les hommes infertiles

Lorsque les chercheurs ont examiné toutes les familles d'hommes azoospermiques, ils ont constaté une augmentation significative du risque de cinq cancers au sein de cette entité : cancer des os et des articulations (augmentation du risque de 156 %), cancers des tissus mous tels que les sarcomes (augmentation du risque de 56 %), cancers de l'utérus (augmentation du risque de 27 %), lymphomes de Hodgkin (augmentation du risque de 60 %) et cancers de la thyroïde (augmentation du risque de 54 %).



Les familles des hommes gravement oligozoospermiques présentaient quant à elles un risque significativement accru de trois cancers : le cancer du côlon (risque accru de 16 %), le cancer des os et des articulations (risque accru de 143 %) et le cancer des testicules (risque accru de 134 %). Les chercheurs ont également constaté une diminution de 61 % du risque de cancer de l'œsophage au sein de cette population.



Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont récupéré les analyses de sperme effectuées entre 1996 et 2017 chez 786 hommes fréquentant des cliniques de PMA dans l'Utah. Ils les ont ensuite comparés aux informations médicales de 5.674 hommes fertiles qui avaient eu au moins un enfant. Parmi les hommes ayant des problèmes de fertilité, 426 étaient azoospermiques et 360 étaient gravement oligozoospermiques (avec moins de 1,5 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme).

Cancer et infertilité : quels sont les mécanismes impliqués ?

Les chercheurs, dirigés par le Dr Joemy Ramsay, professeur à l'université de l'Utah (États-Unis), espèrent que leurs résultats permettront de mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans le cancer et l'infertilité.



Cela permettrait également aux médecins de prédire avec plus de précision le risque de cancer chez les hommes ayant des problèmes de fertilité, et ainsi d'améliorer les conseils qui pourraient leur être prodigués.

En France, un couple sur quatre est infertile

En France, un couple sur quatre a aujourd'hui des difficultés pour concevoir un enfant, un chiffre en constante augmentation depuis trente ans (de 0,3 % par an chez les femmes et de 0,4 % chez les hommes). Selon l'Agence de biomédecine, la proportion d'enfants conçus via l'assistance médicale à la procréation (PMA) parmi ceux nés chaque année sur notre sol progresse donc constamment depuis 2009 (3,3 % en 2018 contre 2,6 % à cette date).



Au sein de l’Hexagone, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer en 2023 est de 433.136 (57 % chez les hommes, 43 % chez les femmes), et le nombre de décès par cancer en 2018 est de 157.400 (57 % chez les hommes, 43 % chez les femmes). Ces pathologies constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde.