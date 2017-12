Pour acheter l’objet du culte, il suffit d’aller dans n’importe quelle grande surface pour constater que l’on n’est pas le seul à avoir eu cette idée et qu’il existe une grande variété de produits à pratiquement tous les prix. Le culte peut alors commencer...

Les conseils varient sur le rythme des pesées. La plupart des diététiciens préconisent une fois par semaine, à heure fixe. On peut aussi laisser le libre choix, en précisant toutefois que, souvent, une perte de poids occasionnelle n’est qu’une simple variation de l’eau dans notre corps. Donc, ni joie intempestive ni découragement. Au bout d’un certain temps, si l’on perd du poids, inévitablement, cela se traduira en chiffres. Toutefois, si le sport fait incontestablement maigrir, le muscle étant plus lourd que la graisse, avec l’effort, on peut perdre moins de poids, mais on maigrit mieux.

Le poids, pour cette raison, ne reflète donc pas l’équilibre réel, car ne permettant pas de différencier la graisse de la masse musculaire ; mais il existe désormais des pèse-personnes qui, en plus du poids, donnent le taux de graisse corporelle. Dès que les pieds sont posés sur l’appareil, un courant électrique parcourt le corps. La graisse oppose une résistance plus importante à ce courant que les autres composants. Cet écart permet le calcul du taux de graisse, en pourcentage du poids. A part les porteurs de pacemaker, tout le monde peut utiliser ces balances sans aucun problème, car le courant est de très faible intensité. Moins de 100 euros en moyenne, pour améliorer son régime, à vous de choisir.

Dernière précision, le rythme de l’amaigrissement doit être progressif. Tablez donc sur 500 grammes par semaine. Au-dessus, c’est plutôt la politique du « yo-yo » qui l’emportera. Le corps, qui a horreur de la famine, va stocker dès qu’on lui en redonnera l’occasion. 5 kilos de perdus en un mois à la rentrée, c’est la garantie de retrouver 6 kilos de plus au sortir des réveillons de fin d’année...

Quel type de pèse-personne acheter ?

Précis, solide, pas forcément avec mesure de la masse grasse. Une règle : utiliser toujours le même pèse-personne.

Nouveau, et surtout très à la mode : les balances WIFI, type Withings. Cette société propose des objets intelligents qui sont connectés à l’ordinateur, la tablette ou au Smartphone et permettent d’établir une courbe de la perte de poids. Les conseils sont plutôt pertinents. La gamme comprend la balance, mais aussi un appareil pour prendre la tension artérielle et analyser la qualité du sommeil. La balance assure la mesure de poids, l’IMC, le pourcentage de masse grasse et de masse maigre. Une fois la balance achetée, l’application est gratuite et le service de suivi sans abonnement. L’utilisation peut concerner jusqu’à huit personnes avec la même machine, tout en garantissant la confidentialité. Le recueil des données et leur analyse sont automatiques. La seule contrainte est d’avoir un réseau WIFI. L’utilisation est contre- indiquée aux porteurs de pacemakers.