Menus, accueil, accès, soins, aide à la sortie : la prise en charge à l’hôpital a été entièrement décortiquée. La Haute Autorité de santé a publié cette semaine les résultats de son enquête de satisfaction auprès des patients. Entre novembre 2016 et novembre 2017, 120 000 personnes hospitalisées plus de 48 heures en court séjour ont répondu au questionnaire. S’ils sont plutôt satisfaits de leur relation aux soignants, la nourriture et l’accueil sont toujours à la traîne.

Les patients très satisfaits des soignants

640 hôpitaux et cliniques ont été passés à la loupe. La note de satisfaction globale sur l’hospitalisation est de 73,2 %. Les patients ont été contents de manière générale de leur prise en charge par les aides-soignant(e)s et les infirmier(e)s : 9 sur 10 trouvent qu’ils ont été bien soutenus et écoutés. Côté médecins et chirurgiens, la très grande majorité des patients hospitalisés a jugé très bonne la prise en charge par ces professionnels de santé : ils ont répondu à leurs questions, les ont écoutés, leur ont fourni des explications spontanées.

Le gros point noir de l’enquête concerne l’accueil et la nourriture. Plus d’un tiers des patients n’est pas satisfait de l’accessibilité de ces structures, qu’il s’agisse de la signalisation, des parkings, ou des accès en transport. Les chambres sont jugées propres dans l’ensemble, mais mal chauffées pour un quart des personnes. Moins d’un patient sur deux trouve les repas bons, un quart les juge mauvais. La sortie est aussi à améliorer du point de vue des personnes hospitalisées. Une sur 4 juge qu’elle a été mal organisée. Pour chacun des hôpitaux de l’enquête, une note a été attribuée, et consultable sur le site de Scope Santé.

Cette enquête n’est pas ponctuelle et la HAS appelle tous les Français hospitalisés à se saisir de ce dispositif (sur le site Scope Santé) qui est déployé en continu pour faire entendre leur voix. A partir du printemps 2018, les patients pris en charge en chirurgie ambulatoire devraient également être interrogés.