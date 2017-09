Traiter ou non les symptômes de la ménopause ? Parmi les femmes qui traversent cette période, plus d’une sur deux se plaint de troubles liés à la chute des hormones sexuelles. Des traitements existent afin d’en limiter l’ampleur. Les risques d’AVC et de cancer du sein associés à leur utilisation ont toutefois poussé les médecins à restreindre leur usage.

Une décision censée réduire le danger pour les femmes. Mais malgré cette décision, le débat continue d’agiter les spécialistes. Une étude parue dans le Journal of the American Medical Association pourrait bien le relancer. Réalisée par l’Ecole de médecine de Harvard (Etats-Unis), elle suggère qu’une prescription limitée dans le temps n’augmente pas le risque de mortalité.





Pas de différence

Aux Etats-Unis, une large étude a suivi pendant 18 ans l’évolution de 27 000 femmes ménopausées. 8 500 ont pris une association œstrogènes/progestérone pendant 5 ans et 5 300 ont pris seulement des œstrogènes durant 7 ans. Jusqu’en 2014, leur état de santé a été comparé à celui de 13 500 volontaires ayant pris un placebo.

Les conclusions sont plutôt encourageantes. Au cours du suivi, 7 500 participantes ont trouvé la mort – dont 1 100 pendant la phase d’intervention. Mais aucune différence n’émerge entre les différents groupes. La mortalité, toutes causes confondues, s’élève à 27 % chez les femmes qui ont pris un traitement hormonal. Le bras placebo, lui, accuse une mortalité de 27,5 %.

En ne s’intéressant qu’aux décès liés à des cancers ou des causes cardiovasculaires, le même constat émerge : rien ne permet de distinguer les volontaires qui ont pris des hormones des autres.