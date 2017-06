Les femmes sont victimes de la proverbiale double peine. Outre les symptômes lourds de la ménopause, celles qui souffrent de lombalgie risquent de voir leurs douleurs se multiplier. Une étude réalisée en Chine le confirme. Publiée dans Menopause, elle montre qu’à cette période, les dégénérescences discales ont tendance à s’aggraver. Ce qui n’est pas le cas chez les hommes.

Les auteurs de cette étude ont comparé l’évolution de 1 500 femmes et 1 300 hommes, tous traités pour une dégénérescence discale des lombaires, confirmée à l’IRM. C’est à l’aide de ces images que la progression de leur pathologie a été observée. Une véritable disparité selon le sexe s’esquisse.

Avant la ménopause, les femmes semblent plutôt avantagées. A âge égal, leurs pairs masculins sont plus souvent atteints de dégénérescence, et de manière plus sévère. Mais après cette période, qui se caractérise par une forte chute des taux d’hormones sexuelles, le rapport s’inverse.

Les participantes ménopausées présentent des dégénérescences plus prononcées que les hommes d’âge similaire. Celles-ci sont donc plus douloureuses. Ce désavantage se poursuit 15 ans après les premiers signes de la ménopause. Avant de s’estomper.

Cette aggravation brutale s’expliquerait justement par la disparition de certaines hormones chez la femme. Avec la déficience en œstrogènes, les troubles disquaires s’aggravent. Le phénomène est déjà connu dans certaines pathologies.