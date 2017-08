Présents dans les plastiques, les textiles ou dans les cartes de circuit imprimés, les retardateurs de flamme sont censés rendre ces produits moins inflammables. Mais à quel prix ?

Très persistants dans l’environnement, ces substances mettent en danger notre santé. Certains sont des perturbateurs endocriniens, des cancérogènes, d'autres sont toxiques pour la reproduction.

Une nocivité confirmée par une nouvelle étude publié Environmental Health Perspectives.

Une équipe de recherche de l’université de Harvard (Etats-Unis) a constaté que les femmes les plus exposées à ces substances ont moins de chance de concevoir un enfant par procréation médicalement assistée (PMA) que les autres femmes.

Cette étude menée dans la clinique de la fertilité du Massachusetts General Hospital est la première à examiner les éventuelles répercussions de ces molécules chez des femmes ayant recours à la fécondation in vitro (FIV).



Toutes les étapes de la FIV sont compromises

Plus de 200 femmes ont accepté d'y participer entre 2005 et 2015. Dans leurs échantillons d’urine, les chercheurs ont mesuré les concentrations des nouvelles générations de retardateurs de flammes conçus pour être moins toxiques que la précédente.

Cependant, la littérature scientifique montre que cette alternative est capable de perturber le système hormonal des animaux.

Ces substances potentiellement dangereuses ont été retrouvées chez plus de 80 % des participantes. Et cette présence est loin d’être sans conséquence. Selon l’analyse des chercheurs, les femmes fortement exposées aux retardateurs de flamme voient leurs chances de fécondation diminuer de 10 % en moyenne par rapport aux autres femmes.

Le taux de réussite de l’implantation de l’embryon diminue aussi de 31 %. Et lorsque ces étapes sontêtre franchies, les chances de mener à bien le projet de grossesse est réduit de 38 à 41 %.

« Ces résultats suggèrent que l’exposition aux retardateurs de flamme peut être l’un des facteurs d’échec de la FIV, résume Courtney Carignan, l’une de auteurs de l’étude. Ils s’ajoutent également aux donnés signalant le besoin de réduire l’usage de ces substances et d’identifier des alternatives plus sûres ».