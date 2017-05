Mais le perturbateur endocrinien le plus médiatique reste le bisphénol A (BPA). De nombreuses expériences chez l'animal montrent d'ailleurs des effets toxiques au niveau de la reproduction. Chez l'Homme, certaines études épidémiologiques tirent aussi la sonnette d’alarme. Pour autant, « dans nos expériences de culture de testicules, on n’observe peu d'effets du BPA sur la testostérone à des doses équivalentes aux expositions humaines », concède Bernard Jégou.





Effet cocktail

Mais la toxicité de ce plastifiant est peut-être potentialisée par la présence d’autres composés aux propriétés analogues comme des médicaments et des produits phytosanitaires. Et, plus ils sont nombreux, plus l'effet du BPA serait important. Ensemble, ces perturbateurs endocriniens seraient donc plus toxiques que pris séparément, phénomène appelé effet « cocktail ». C'est en tout cas ce que suggèrent les derniers travaux de son équipe en cours de publication.

Ces substances semblent donc bien avoir un effet sur le développement intra-utérin. Et un environnement dégradé peut aussi aggraver des troubles de la fertilité déjà présents. Mais, à part lors d'expositions chroniques intenses, ces substances chimiques n'ont probablement qu'un effet marginal sur une personne adulte fertile.

Simon Pierrefixe



Science&Santé, le magazine de l'Inserm