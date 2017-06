La France a décidément du mal à faire appliquer les restrictions de prescription des médicaments… Alors que la délivrance du Soriatane (acitrétine) est soumise à des conditions strictes, trop peu de femmes et de professionnels de santé les respectent.

Les tests de grossesse, notamment, ne sont pas suffisamment réalisés. Or, ce traitement indiqué dans des affections dermatologiques sévères, est un agent tératogène puissant. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) s’alarme de cette désinvolture dans une étude d’impact.





Près de 700 grossesses

L’acitrétine est un rétinoïde indiqué dans trois maladies de peau invalidantes : le psoriasis sévère, les dermatoses liées à un trouble de la kératinisation, et les formes sévères de lichen plan. La molécule est efficace mais hautement tératogène. On estime que 25 % des grossesses menées sous traitement aboutiront à des malformations.

Or, entre 2007 et 2015, 694 grossesses sont survenues chez des femmes traitées par Soriatane, selon les données de l’Assurance maladie. Le médicament fait l’objet d’un Programme de Prévention de la Grossesse depuis 2012 et a été progressivement limité (voir encadré).

Mais plus de 100 grossesse ont commencé après la dernière vague de restrictions de l’ANSM, survenue en 2014. C’est le signe que les règles ne sont pas respectées. Ce que confirme le suivi des 10 000 patientes traitées par acitrétine.











Trop peu de tests de grossesse

Avant de démarrer une cure de Soriatane, les femmes doivent se soumettre à un test de grossesse. Celui-ci doit être réalisé dans les trois jours précédant l’initiation du traitement ou le renouvellement de l’ordonnance. Si le résultat est positif, le traitement est interrompu.

Mais seulement 37 % des patientes réalisent ce test avant de voir leur médecin. C’est mieux qu’en 2007, date de la dernière étude, mais cela reste largement insuffisant. « Il n’est pas acceptable qu’actuellement une femme exposée au Soriatane débute une grossesse au regard des risques encourus », tranche l’ANSM.

Les dermatologues respectent un peu mieux cette règle : ils sont 53 % à exiger un test de grossesse, contre 12 % des médecins généralistes. Mais cette dernière observation soulève un autre problème. Ces derniers n’ont pas le droit d’initier une prescription d’acitrétine. Et ce, depuis février 2014. En dépit de cette interdiction, 20 % des généralistes continuent pourtant d’entamer les prises en charge.