Grossesse : la fièvre augmenterait le risque d'autisme

Publié le 14.06.2017 Mots-clés : autisme fièvre infection

Symptôme fréquent chez la femme enceinte, la fièvre augmenterait le risque d'autisme chez l'enfant. Et plus les épisodes ont été nombreux, plus il augmente.

