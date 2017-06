Prendre tous les soirs sa pilule contraceptive… et parfois, l'oublier. Cela arrive fréquemment : selon un sondage récent, près de 40 % omettent de prendre leur comprimé au moins une fois par mois. Une femme sur cinq déclare l’oublier au moins une fois par semaine.

L’oubli de pilule est donc une affaire sérieuse et peut mener à des décisions inappropriées – enchaîner deux comprimés, ne pas se protéger lors de rapports sexuels… Pour éviter cela, le Planning Familial a lancé une application pour smartphone.

Baptisée Pill’Oops, cette appli offre un « suivi facilité et des conseils personnalisés en cas d’oubli ». L’objectif affiché est de « renforcer l’autonomie des femmes dans leur sexualité et leur santé sexuelle ».

L’outil propose plusieurs fonctionnalités. La première est un suivi personnalisé de la pilule contraceptive, avec une gestion des rappels et une information spécialisée. La seconde permet de conseiller les femmes en cas d’oubli, avec des préconisations ciblées et personnalisées en fonction de la situation.



Disponible gratuitement sur tous les stores, l’application renvoie également vers le numéro vert du Planning familial (0800 08 11 11) où les utilisatrices peuvent avoir accès à une information fiable sur la contraception, l’IVG et la santé sexuelle.