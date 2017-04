Dr Gilles Lazimi : Je ne me pose pas la question. Cela reste un médicament qui peut nécessiter des conseils, une information et un suivi médical. Cela va-t-il faciliter la contraception ? Je m’interroge. Qu’une première contraception puisse être délivrée en pharmacie ou en infirmerie scolaire, oui, mais je pense qu’il faut quand même un suivi médical. C’est aussi l’occasion d’informer sur les autres types de contraception, les IST, la pilule du lendemain. Dans le même temps, il peut y avoir besoin d’un examen médical et de conseils médicaux.

Les femmes seraient-elles plus attentives aux contre-indications en remplissant un questionnaire ?

Dr Gilles Lazimi : C’est possible, mais à qui est-ce que cela profite ? Est-ce que l’objectif est de permettre un accès libre à toutes les femmes, ou à celles qui n’en ont pas l’accès ? Est-ce qu’on pense aux femmes en situation de précarité ? Si on fait une étude sur les inégalités de santé et la contraception, on verra qu’un des principaux freins, c’est l’accès à la consultation et à son remboursement. Il n’est pas sûr que l’accès sans prescription permette d’acheter le produit. Sans prescription, cela signifie aussi sans remboursement et liberté de fixation des prix par les pharmaciens.





Est-ce que cela risque de limiter le poids des autres contraceptions ?

Dr Gilles Lazimi : Encore une fois, quelles sont les femmes qui auront accès à la pilule sans ordonnance. Si ce sont celles qu’on ne voit pas en cabinet, qui sont en difficulté, c’est un échec complet. Elles sont déjà moins dépistées, moins suivies, probablement moins informées sur les autres formes de contraception. Je ne crois pas que ce soit la panacée. On sait que, pour la pilule du lendemain, cela ne pose aucun problème. Mais cela va amener un certain nombre de jeunes femmes à consulter et à définir un autre mode de contraception. Alors, on explique tous les modes de contraception pour trouver le meilleur.