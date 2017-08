Rapport sexuel : comment établir une durée normale ?

Alors que certains ont déjà repris le chemin du travail et que d’autres profitent encore de leurs derniers instants de farniente, le HuffPost pose ce matin une question fondamentale : « quelle est la durée normale d’un rapport sexuel ? »



On pourra toujours se gausser à l’idée de réduire les ébats amoureux à une performance temporelle, il n’en reste pas moins que ceux qui n’y ont jamais réfléchi appartiennent à une infime minorité de la population.

D’ailleurs, souligne la plateforme dans ce blog, même les scientifiques s’interrogent. Mais en termes choisis. La "durée moyenne de latence de l’éjaculation vaginale", comme ils disent, n’est pas simple à déterminer. En fondant une étude sur du déclaratif, les spécialistes redoutent que les résultats soient surévalués. C’est humain !



Alors, pour répondre à cette question de rentrée, le HuffPost s’est référé à un travail mené il y a plus de dix ans. Originaires de quatre coins de la planète, 500 couples devaient mesurer avec un chronomètre la durée de leurs rapports pendant quatre semaines.

Le résultat frise le grand écart. De 33 secondes à 44 minutes, ont répondu les couples cobayes. Mais pour ceux qui voudraient avoir une valeur étalon, sachez que la durée médiane est de 5,4 minutes. Autrement dit, 50 % des participants sont au-dessous de cette barre, l’autre moitié au-dessus.

Quelques précisions pour épicer le plat. L’usage du préservatif ou la circoncision n’ont pas d’influence sur le résultat. Dans ce palmarès, les Turcs semblent être les plus pressés (3,7 minutes). Enfin, plus un couple est âgé, plus les relations sexuelles sont courtes.



« Que déduire, finalement, de tous ces résultats, interroge le blogueur et psychologue Brendan Zietsch ? Si je peux vous donner un conseil, essayez de ne pas trop y réfléchir au beau milieu de vos ébats amoureux. »

Difficile lorsqu’on a en tête le chiffre de 44 minutes !