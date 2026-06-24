Climatisation : tout savoir sur ses effets sur la santé

L'ESSENTIEL En période de forte chaleur, le danger principal est souvent de ne pas refroidir suffisamment une personne vulnérable.

Un climatiseur mural refroidit et déshumidifie surtout l’air de la pièce; il n’apporte généralement pas d’air neuf.

Le chiffre de 26 °C n’est pas une prescription universelle et la règle des "7 degrés d’écart" n’a pas de fondement médical absolu.

La climatisation est devenue un objet de polémique avant même d’être regardée comme un outil médical. Les uns la présentent comme un luxe énergivore ; les autres comme la réponse évidente aux étés qui se réchauffent. Entre ces deux camps, une question beaucoup plus concrète disparaît : qu’apporte réellement le refroidissement aux personnes qui souffrent, et quel prix sanitaire peut avoir une installation mal conçue ou mal utilisée ?

La réponse n’est ni "la climatisation est dangereuse" ni "elle est toujours bénéfique". Son effet dépend du type d’appareil, de la température réelle de la pièce, de l’humidité, du renouvellement de l’air, de l’orientation du souffle, de l’entretien et surtout de la personne exposée. Un nourrisson, une personne âgée, un patient asthmatique ou insuffisant cardiaque n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes marges de sécurité.

La première erreur : croire que "climatiser", "ventiler" et "purifier" veulent dire la même chose

Un climatiseur de type split, fixé au mur dans un logement, aspire l’air de la pièce, le refroidit, en retire une partie de l’humidité puis le renvoie. Il recircule donc essentiellement le même air. Sauf système particulier, il ne remplace pas la ventilation mécanique, l’ouverture des fenêtres aux heures favorables ni un véritable apport d’air extérieur.

Cette distinction explique une grande partie des malentendus. Une pièce peut être fraîche mais confinée. Le CO₂ expiré, les odeurs, certains polluants et les aérosols produits par les occupants peuvent s’y accumuler si aucun air neuf n’entre. À l’inverse, un système central bien réglé peut à la fois refroidir, introduire de l’air extérieur et filtrer une partie des particules. Le mot « climatisation » ne suffit donc jamais à décrire le risque.

Ce que la climatisation apporte au corps quand il fait très chaud

Pour maintenir sa température interne, le corps dirige davantage de sang vers la peau, accélère le cœur et produit de la sueur. Lorsque la pièce reste chaude, surtout la nuit, ces mécanismes travaillent sans relâche. Le cœur doit maintenir la pression malgré la dilatation des vaisseaux ; les reins économisent l’eau ; la transpiration fait perdre de l’eau et du sel. Chez une personne fragile, cette adaptation peut favoriser malaise, chute, décompensation cardiaque ou rénale, confusion et coup de chaleur.

Refroidir l’air restaure un gradient qui permet au corps de céder plus facilement sa chaleur. La peau a moins besoin d’être perfusée, le cœur est moins sollicité et la sudation diminue. La climatisation ne fait donc pas qu’améliorer le confort : pendant une vague de chaleur, elle peut réduire une contrainte physiologique réelle. Les études de population sont cohérentes avec un rôle protecteur contre la mortalité liée à la chaleur, même si elles ne permettent pas de définir une température unique valable pour tous.

Le bénéfice est particulièrement important pour les personnes âgées, celles qui ne perçoivent plus bien la soif, les patients souffrant d’une maladie cardiaque, rénale, respiratoire ou neurologique, les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes dépendantes d’un tiers pour boire, se déplacer ou régler l’appareil.

À quelle température régler ? Pourquoi il n’existe pas de chiffre magique

Les nombres les plus souvent cités répondent à des questions différentes. L’Organisation mondiale de la Santé propose, dans ses conseils généraux pendant la chaleur, une consigne autour de 27 °C associée à un ventilateur lorsque cela est adapté. Santé Canada recommande en 2026 une limite supérieure de 26 °C pour protéger les personnes âgées lors d’expositions prolongées, tout en précisant que cette valeur peut ne pas suffire pour les personnes très fragiles. En France, le seuil de 26 °C inscrit dans le Code de l’énergie est d’abord une règle de mise en fonctionnement destinée à limiter la consommation, pas une ordonnance médicale individuelle.

Pour beaucoup d’adultes en bonne santé, une pièce stable autour de 25 à 27 °C est souvent bien tolérée. Mais l’objectif médical dépend de l’humidité, du soleil, de l’activité, de la température nocturne et du terrain. Une personne âgée confuse dans une chambre à 28 °C a besoin d’un refroidissement plus efficace ; une personne jeune assise sous un jet à 21 °C peut au contraire souffrir d’un réglage inutilement bas.

La fameuse règle selon laquelle il ne faudrait jamais dépasser 5, 7 ou 10 °C d’écart avec l’extérieur n’est pas une frontière biologique démontrée. Passer brutalement de 40 °C à une pièce très froide peut être inconfortable, surtout chez un sujet bronchique ou cardiovasculaire, mais aucun écart universel ne sépare le sûr du dangereux. La bonne stratégie est de refroidir progressivement, d’éviter le souffle direct et de rechercher une température réellement protectrice plutôt qu’un chiffre idéologique.

"La clim m’a rendu malade" : le symptôme peut être réel, mais la cause n’est pas toujours celle que l’on croit

Dire qu’un symptôme n’est pas forcément provoqué par la climatisation ne revient pas à le nier. Toux, nez qui coule, yeux secs, maux de tête ou sensation de raideur peuvent être parfaitement réels. Mais plusieurs mécanismes très différents peuvent se cacher derrière la même phrase.

Un symptôme qui apparaît en quelques minutes sous une bouche d’air et disparaît lorsque l’on change de place évoque plutôt un effet du jet ou de l’air sec. Une fièvre avec courbatures apparue le lendemain évoque davantage une infection. Des céphalées et des nausées chez plusieurs occupants d’une même pièce doivent faire rechercher un problème de ventilation, un polluant ou du monoxyde de carbone. Une gêne limitée à un bâtiment, reproduite chaque jour, justifie une enquête sur l’air intérieur et ne doit pas être balayée d’un revers de main.

Nez, gorge, yeux et peau : les effets gênants les plus fréquents

Le nez et la gorge : L’air froid peut déclencher une rhinorrhée réflexe, comme lorsque le nez coule dehors en hiver. La déshumidification et la vitesse de l’air accentuent la sécheresse, le picotement, l’enrouement ou la toux irritative. Une douleur de gorge isolée, sans fièvre ni ganglion, peut relever de cette irritation ; elle ne prouve pas une angine infectieuse. En cas d’éternuements, de démangeaisons et de conjonctivite, une rhinite allergique ou des allergènes du bâtiment doivent aussi être envisagés.

Les yeux : Le courant d’air accélère l’évaporation des larmes. Les personnes qui travaillent sur écran, portent des lentilles, prennent certains médicaments ou souffrent déjà de sécheresse oculaire sont plus sensibles. La première mesure est environnementale : éloigner le jet, faire des pauses visuelles, cligner davantage et mesurer l’humidité si la gêne persiste. Un œil rouge douloureux, une photophobie ou une baisse de vision ne doivent jamais être attribués simplement à la climatisation.

La peau : Une exposition prolongée à un air sec peut majorer tiraillements, prurit ou eczéma. Là encore, le problème est surtout local : réduire le souffle direct, éviter une température trop basse et utiliser un émollient adapté sont généralement plus utiles que supprimer tout refroidissement pendant une canicule.

Rhume, grippe, Covid : le froid ne crée pas les virus, mais l’air intérieur peut favoriser leur transmission

Un rhume est provoqué par un virus. Une climatisation ne fabrique pas ce virus. En revanche, l’été réunit parfois plusieurs conditions favorables à la transmission : personnes regroupées dans une pièce fermée, fenêtres condamnées, air recirculé, ventilation insuffisante et durée d’exposition prolongée. Le problème n’est donc pas le froid en lui-même, mais la présence d’une personne infectieuse et la façon dont l’air est renouvelé ou filtré.

Une installation bien entretenue, avec un apport suffisant d’air extérieur et une filtration adaptée, peut au contraire réduire la concentration de particules infectieuses. Un purificateur HEPA correctement dimensionné peut compléter ces mesures, mais il ne remplace ni l’air neuf, ni l’isolement d’une personne malade, ni les autres précautions lorsqu’elles sont nécessaires. Il ne retire pas le CO₂ et ne refroidit pas la pièce.

Legionella : pourquoi le climatiseur domestique est accusé à tort

La légionellose est une pneumonie provoquée par l’inhalation de fines gouttelettes d’eau contaminées par des bactéries Legionella. Les sources typiques sont les réseaux d’eau complexes, certaines douches, les bains à remous, les fontaines décoratives et surtout les tours aéroréfrigérantes mal maîtrisées.

Les climatiseurs domestiques et automobiles classiques ne refroidissent pas l’air en pulvérisant de l’eau : ils ne sont donc pas considérés comme une source de croissance de Legionella. La présence d’un bac à condensats sale peut produire odeurs ou moisissures, mais ce n’est pas le même mécanisme. Il faut distinguer le petit split d’un logement, le rafraîchisseur évaporatif contenant de l’eau et la grande tour de refroidissement d’un bâtiment.

Moisissures, odeurs et eau qui coule : ce que l’entretien change réellement

Un climatiseur produit de l’eau de condensation. Cette eau doit s’écouler correctement. Un drain bouché, un bac humide, une fuite dans le mur ou une isolation défaillante peuvent créer un milieu favorable aux moisissures. L’odeur de « cave », les taches, le papier peint qui cloque ou une toux qui ne survient que dans une pièce doivent conduire à rechercher la source d’humidité. Les moisissures sont associées à des symptômes respiratoires et peuvent aggraver l’asthme. Le traitement durable consiste à supprimer l’eau, sécher et réparer, pas à parfumer l’air.

L’humidité relative mérite d’être mesurée lorsqu’il existe sécheresse ou condensation. Une zone d’environ 30 à 50 % est souvent proposée comme repère pratique ; l’objectif essentiel est d’éviter une humidité durablement élevée, notamment au-dessus de 60 %, et de ne pas humidifier à l’aveugle. Un humidificateur mal entretenu peut lui-même diffuser des micro-organismes.

Purificateurs, filtres et appareils à ozone : ne pas acheter une promesse à la place d’un diagnostic

Les filtres intégrés à de nombreux splits retiennent surtout les poussières grossières et protègent l’appareil ; ils ne transforment pas automatiquement le climatiseur en purificateur HEPA. Un appareil portable équipé d’un véritable filtre HEPA peut réduire les particules dans la pièce s’il possède un débit adapté au volume, s’il n’est pas placé derrière un meuble et si le filtre est changé. Le bénéfice sur les symptômes varie selon la source du problème.

Les appareils qui produisent intentionnellement de l’ozone doivent être évités dans les espaces occupés. L’ozone est un irritant respiratoire susceptible d’aggraver l’asthme ; aux concentrations compatibles avec la santé, il est généralement inefficace pour nettoyer l’air d’une pièce. Les mots « ionisation », « plasma » ou « purification active » ne dispensent pas de vérifier si le procédé génère de l’ozone ou d’autres sous-produits.

La climatisation selon les lieux : chambre, voiture, bureau, hôtel

Dans la chambre : La chaleur nocturne perturbe l’endormissement et la récupération. Pré-refroidir la chambre avant le coucher, utiliser un mode silencieux, orienter le flux vers un mur ou le plafond et éviter de dormir sous la bouche d’air sont généralement plus efficaces qu’une température très basse toute la nuit. Si le nez ou les yeux deviennent secs, remonter légèrement la consigne et réduire la vitesse avant de supprimer le refroidissement.

Dans la voiture : Après un stationnement au soleil, ouvrir brièvement portes ou vitres évacue l’air brûlant plus vite. Le mode recyclage permet ensuite de refroidir rapidement, mais il vaut mieux réintroduire de l’air extérieur lors d’un trajet prolongé, surtout à plusieurs. Orienter les buses loin du visage et entretenir le filtre d’habitacle. Un enfant ne doit jamais être laissé seul dans une voiture, climatisation ou non.

Au bureau ou dans un commerce : Une gêne isolée se corrige souvent en modifiant la bouche d’air ou le poste de travail. Si plusieurs personnes présentent céphalées, irritation, nausées ou fatigue dans la même zone, il faut documenter les horaires et les lieux puis faire contrôler température, humidité, air neuf, filtres, produits de nettoyage, travaux et sources de combustion. Une pièce fraîche n’est pas forcément une pièce saine.

À l’hôtel : Une unité murale classique n’est pas une source de Legionella. En revanche, une odeur de moisi, une fuite, des traces d’humidité ou un appareil manifestement encrassé justifient de demander une autre chambre. En cas de pneumonie après un séjour, le médecin doit connaître l’hôtel et les expositions à l’eau, sans incriminer automatiquement la climatisation de la chambre.