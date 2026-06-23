Canicule : pourquoi vous devez éviter de consommer cette boisson très courante

L'ESSENTIEL Les boissons à forte teneur en caféine ont un effet diurétique, ce qui favorise la déshydratation.

En période de canicule, il vaut mieux limiter le café, qui peut aussi avoir un effet néfaste sur la thermorégulation.

Quand les mécanismes de thermorégulation sont débordés, la personne peut souffrir d’insolation, d’un coup de chaleur, de crampes, voire de décès.

La canicule s’installe en France. Les températures étaient déjà élevées ce week-end, mais elles pourraient encore grimper cette semaine dans une grande partie du pays. Et, mauvaise nouvelle supplémentaire, face à ces fortes chaleurs, l’une des boissons préférées des Français est fortement déconseillée.

Le café favorise la déshydratation

Il s’agit du café ! Et plus largement des boissons à forte teneur en caféine, comme le thé et le cola. Comme l’indique l’Assurance maladie, elles ont un effet diurétique, ce qui favorise la déshydratation.

Chez l’adulte, la déshydratation se manifeste d‘abord par une sensation de soif, les lèvres sèches, de la fatigue, le fait de moins aller aux toilettes pour uriner ou encore une perte de poids inférieure à 5 % du poids du corps.

Quand elle est supérieure à ce pourcentage, on parle de déshydratation grave, qui peut s’accompagner d’autres symptômes :

fièvre ;

regard terne ;

peau sèche ;

soit intense :

maux de tête ;

modification du comportement ;

désorientation, vertiges, troubles de la conscience.

Face à ces signes, il faut rapidement consulter un médecin.

Un risque lié à la thermorégulation du corps

Mais ce n’est pas tout. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) ajoute que la caféine, “lors d’un effort physique long en période de chaleur, diminue les capacités de thermorégulation ce qui empêche le corps de se refroidir.”

En effet, en période de canicule, notre organisme lutte. Pour compenser les fortes températures, il active des mécanismes de thermorégulation. “Quand ces mécanismes sont débordés, des pathologies liées à l’exposition à la chaleur se manifestent : insolation, crampes, déshydratation, coup de chaleur, voire décès”, indique le ministère de la Santé.

Face à ces risques, quelle est la bonne consommation de café ? En temps normal, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) conseille de ne pas dépasser 5 tasses de café par jour, soit environ 400 milligrammes. Mais avec les fortes chaleur, l’idéal est de réduire au maximum sa consommation, surtout pour les personnes les plus fragiles ou surexposées à la chaleur.

La meilleure boisson reste l’eau. Il faut boire régulièrement, sans jamais attendre d’avoir soif. Enfin, pour affronter les prochains jours, le ministère de la Transition écologique recommande d’éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, ce qui inclut les déplacements qui ne sont pas indispensables. En intérieur, le mieux est de fermer les fenêtres pour empêcher la chaleur d’entrer et de n’aérer que le soir et le matin, quand les températures sont plus fraîches.