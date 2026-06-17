Cette habitude alimentaire protègerait le cerveau du stress chronique

L'ESSENTIEL Le jeûne intermittent a réduit les effets du stress chronique chez des souris.

Il a également protégé la myéline, essentielle au bon fonctionnement du cerveau.

Le microbiote intestinal pourrait expliquer une partie de ces bénéfices.

Stress, fatigue, moral en berne : et si l'alimentation jouait un rôle plus important qu'on ne le pense ? C’est ce que suggère une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Chiba, au Japon, et de l'Université de Zhengzhou, en Chine : le jeûne intermittent, qui consiste à jeûner pendant 16 heures et à se nourrir durant une fenêtre de 8 heures, pourrait atténuer les effets du stress chronique sur le cerveau de souris, tout en réduisant des comportements comparables à ceux observés dans la dépression. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Translational Psychiatry.

Le stress chronique laisse des traces dans le cerveau

Le stress chronique, c'est-à-dire une exposition prolongée à des contraintes psychologiques ou physiques, est reconnu comme un facteur de risque de dépression, d'anxiété et d'autres troubles psychiatriques. Des travaux antérieurs ont même montré qu'il pouvait altérer la myéline, une substance graisseuse qui entoure les fibres nerveuses et facilite la transmission des signaux électriques dans le cerveau.

Les chercheurs ont voulu savoir si le jeûne intermittent pouvait justement limiter ces effets délétères. "On sait qu’il améliore les paramètres métaboliques et inflammatoires, mais ses effets sur la dépression induite par le stress et sur la démyélinisation restent mal connus", rappellent-ils dans un communiqué. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis des souris mâles adultes à 14 jours de stress psychologique prolongé. Une partie des animaux pouvait manger librement, tandis que l'autre suivait un protocole de jeûne intermittent.

Les résultats sont clairs : non seulement les souris soumises au jeûne intermittent ont présenté moins de comportements évoquant la dépression, mais elles semblaient également conserver davantage d'énergie et d'intérêt pour les récompenses alimentaires. L'analyse de leur cerveau a révélé un autre effet important : chez les animaux stressés nourris librement, les chercheurs ont observé une dégradation de la myéline dans plusieurs régions cérébrales impliquées dans la mémoire, la prise de décision et la régulation des émotions, notamment l'hippocampe, le cortex préfrontal médian et le corps calleux. A l'inverse, le jeûne intermittent semblait préserver, voire restaurer, cette myéline.

Les effets du jeûne intermittent sur le microbiote intestinal

Pour comprendre ce phénomène, les chercheurs se sont intéressés au microbiote intestinal, cet ensemble de bactéries présentes dans le tube digestif. Le séquençage génétique a montré que "le jeûne intermittent a remodelé la diversité microbienne intestinale et la composition des communautés bactériennes sous stress". Certaines bactéries, comme Prevotellamassilia timonensis et Muricoprocola aceti, étaient associées à une meilleure intégrité de la myéline et à une amélioration du comportement. A l'inverse, Anaeroplasma abactoclasticum était liée à des effets moins favorables.

Selon les auteurs, "ces résultats montrent que le jeûne intermittent atténue les comportements de type dépressif et préserve l'intégrité de la myéline chez les souris exposées au stress chronique, potentiellement grâce à des mécanismes impliquant le microbiote intestinal". Les chercheurs soulignent toutefois que ces conclusions reposent uniquement sur des expériences animales, et que des études chez l'humain seront nécessaires avant d'envisager le jeûne intermittent comme levier de prévention des troubles liés au stress chronique.