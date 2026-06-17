Coup de stress : votre chat ne peut rien pour vous !

L'ESSENTIEL Les maîtres éprouvaient davantage de sentiments positifs et moins de sentiments négatifs quand ils sont avec leur animal de compagnie.

Par contre, la présence de leur animal ne réduit pas leur stress quand ils sont dans une situation stressante.

Plus encore, si les propriétaires de chat interagissent avec leur animal quand ils sont stressés, leur stress grimpe.

Les animaux de compagnie sont souvent présentés comme des antidotes au stress. Une étude néerlandaise révèle que les compagnons à quatre pattes, notamment les chats, ne sont pas si bénéfiques que nous le pensions pour la santé mentale des propriétaires stressés.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Frontiers in Psychology, le 16 juin 2026.

Les animaux ne sont pas des armes anti-stress

Pour mieux comprendre l’impact des animaux de compagnie sur la santé mentale, les chercheurs ont suivi 188 propriétaires de chats ou de chiens. Les maîtres ont reçu pendant cinq jours consécutifs, dix notifications quotidiennes les invitant à remplir un questionnaire sur leur état émotionnel du moment, leurs activités et leurs interactions avec leurs bêtes. Ainsi, près de 8.000 données ont été recueillies en temps réel.

De manière générale, interagir avec son animal provoquait des émotions positives chez le propriétaire. De plus, lors des interactions plus intenses, les personnes éprouvaient davantage de sentiments positifs et moins de sentiments négatifs. Ces observations étaient identiques pour les maîtres de chiens et de chats.

Mais plus surprenant, l’analyse des données obtenues montre que la présence de l’animal ne protégeait pas son maître des effets du stress lorsque ce dernier connaît une situation stressante.

"Les effets positifs de l'interaction avec un animal de compagnie sur le bien-être semblent réels, mais ils ne semblent pas être dus au fait que les animaux aident les gens à mieux gérer le stress au moment précis où il survient", explique la Dr Mayke Janssens de l’Open University et auteure principale de l’étude. "Interagir plus intensément avec l'animal de compagnie n'a pas apporté de bienfaits émotionnels supplémentaires par rapport à ceux obtenus avec la simple présence de la bête."

Pourquoi les chats et les chiens n’ont pas les effets anti-stress auxquels nous les associons ? Pour les chercheurs, l’amélioration du bien-être que nous ressentons viendrait d’un autre mécanisme que la baisse du stress. "Il se pourrait que l’interaction avec un animal procure un sentiment de compagnie et que les bêtes aident les gens à se sentir plus connectés et moins seuls, ce qui pourrait contribuer à un meilleur bien-être émotionnel", avance l’experte dans un communiqué.

Les chats font grimper le stress dans les situations angoissantes !

Mais ce n’est pas le seul élément étonnant de l’étude. Les chercheurs ont même remarqué que câliner son chat pouvait aggraver notre état de stress. "Avec les chats, nous avons même observé qu’un niveau d’interaction plus élevé était associé à un lien plus fort entre le stress et les émotions négatives chez leurs maîtres", confirme la Dr Mayke Janssens.

La Dr Sanne Peeters qui a également travaillé sur cette recherche, avance une hypothèse pour expliquer l’effet négatif des félins. "Les interactions avec les chats étant souvent plus passives et moins exigeantes, un niveau d'interaction plus élevé pourrait être plus stimulant émotionnellement. Cela ne correspondrait peut-être pas au besoin de soutien (du maître) lors de moments stressants."

Les scientifiques ajoutent que si les chiens n’ont pas aggravé le stress de leur maître dans les situations stressantes, ils ne l’ont pas diminué non plus. Ils se refusent aussi à désigner le meilleur compagnon pour l’Homme. "Je ne dirais pas qu'une espèce fait un "meilleur" animal de compagnie qu'une autre", conclut la Dr Peeters. "C'est plutôt une question de personnalité et de préférences du maître. La principale conclusion est que les interactions avec les chiens et les chats semblent procurer des bienfaits émotionnels similaires", assure l’experte.