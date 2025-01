Nouveau variant Mpox : la patiente hospitalisée à Rennes «se porte bien»

L'ESSENTIEL Un cas de Mpox avec le variant clade 1b avait été repéré en France début janvier.

La patiente se porte bien selon les autorités sanitaires.

Elle ne présente plus de risque de contamination.

Début janvier, l’Agence régionale de santé de Bretagne avait révélé qu’un premier cas français de Mpox avec le clade 1b avait été détecté. Les autorités ont assuré le 28 janvier que la patiente hospitalisée à Rennes "se porte bien".

Nouveau Mpox : la première patiente de France a repris le travail

"La patiente se porte bien. Elle a repris son travail. L'isolement suite aux symptômes a été respecté et elle ne présente plus de risque de contamination", a indiqué le service communication de l'ARS Bretagne à l’AFP.

La malade contaminée par la nouvelle souche du virus anciennement appelé Variole du singe, n’avait pas séjourné en Afrique centrale où le variant sévit. En revanche, elle avait été en contact avec deux personnes qui revenaient de cette région.

Lors d’un déplacement à Rennes organisé le 7 janvier 2025, le ministre chargé de la Santé Yannick Neuder avait assuré qu'il n'y avait "pas d'inquiétude à avoir" sur la présence du variant dans l’Hexagone.

Mpox 1b : un virus principalement présent en Afrique centrale

Le Mpox de clade 1b est une souche plus virulente et contagieuse du virus. Il est à l’origine de l’épidémie qui sévit en République démocratique du Congo ainsi que dans les pays voisins. Selon un communiqué des Nations Unies publié le 13 janvier 2025, 14.700 cas confirmés de Mpox, dont 66 décès, ont été enregistrés entre janvier 2024 et le 5 janvier dernier dans un total de 20 pays. La République démocratique du Congo reste la plus touchée avec 9.513 cas dont 43 morts. Suivent le Burundi (3.035 cas confirmés, dont un décès) et l’Ouganda (1.552 cas confirmés, dont 12 décès).

Quelques cas ont également été repérés en Europe depuis l’été dernier. Outre la France, des contaminations liées à des voyages en Afrique ont été repérées en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Belgique. "Le risque d’infection par le clade I du Monkeypox pour la population générale en France et en Europe est considéré comme faible par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)", assure le ministère de la Santé.