Un nouveau variant du virus mpox détecté en France

L'ESSENTIEL Un cas de contamination au virus mpox de clade 1b a été détecté en France pour la première fois.

Cette souche du virus est présente en Afrique centrale.

En France, la vaccination, gratuite, est recommandée pour les personnes à risque.

Le virus mpox est toujours présent en France et il évolue. Dans un communiqué paru le 7 janvier, l’Agence régionale de santé de Bretagne annonce qu’un cas de mpox de clade 1b a été détecté sur le territoire pour la première fois. Ce variant, répandu en Afrique centrale, avait été détecté dans seulement quatre pays européens depuis l’été 2024 : la Suède, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique.

Mpox : qu’est-ce que le variant de clade 1b ?

"Le virus mpox (anciennement 'monkeypox' et 'variole du singe') est une maladie infectieuse due à un orthopoxvirus qui se caractérise notamment par une éruption cutanée qui peut être isolée ou précédée ou accompagnée d’une fièvre ou de ganglions", rappelle le ministère de la Santé. Ce virus se décline en deux clades : le premier, appelé clade 1 était présent à l’origine dans le bassin du Congo en Afrique centrale. Le clade 2 a été d’abord détecté en Afrique de l’Ouest. "Les épidémies de mpox de clade 1 sont de fréquence croissante en Afrique depuis début 2023, et le total de cas en 2024 est d’ores et déjà supérieur à celui de 2023, complète le ministère. Ce clade est différent de celui responsable de l’épidémie de mpox en 2022 en Europe et notamment en France (clade 2)." Face à la forte circulation du clade 1 en Afrique centrale pendant l’été 2024, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclenché une alerte internationale. "À l’heure actuelle, on sait que le virus du clade I entraîne des symptômes plus graves que le virus du clade II, voire le décès, dans les populations où il est endémique, souligne l’OMS. Cependant, en raison des différences tenant aux caractéristiques des épidémies passées, telles que les groupes de population touchés, il est difficile de tirer une conclusion définitive." Des recherches scientifiques sont menées pour comprendre les effets de cette nouvelle souche.

Faut-il craindre une propagation du mpox de clade 1b en France ?

Ce premier cas détecté en Bretagne concerne une personne n’ayant pas voyagé dans les zones où ce virus est endémique. "Cette personne a toutefois été en contact avec deux personnes de retour d’Afrique centrale, les investigations sont en cours pour rechercher l’origine de la contamination et identifier l’ensemble des personnes-contacts à risque autour du cas diagnostiqué", précise l’ARS de Bretagne. Pour le ministère de la Santé, ce type de cas, considéré comme "sporadique", ne "modifie pas l’analyse de risque de diffusion à la population générale estimée comme faible par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies".

Quelle est la stratégie de prévention face au virus mpox en France ?

Pour limiter la propagation du virus, la vaccination, gratuite, est recommandée aux personnes à risque. Il s’agit des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes avec des partenaires multiples, des personnes trans avec des partenaires multiples, des travailleurs et travailleuses du sexe, des professionnels des lieux de consommation sexuelle et des "partenaires ou personnes partageant le même lieu de vie que celles à haut risque d’exposition susmentionnées", indique l’ARS. Elle ajoute que les personnes ayant des liens étroits avec les pays d'Afrique centrale où circule activement le virus mpox, comme celles visitant régulièrement leur famille ou les travailleurs humanitaires, peuvent également se faire vacciner avant leur voyage. Au total, 215 cas de mpox ont été détectés en France en 2024.