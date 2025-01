E-coli : du morbier au lait cru rappelé après 11 cas de contamination

L'ESSENTIEL Des fromages Morbier au lait cru de la société Perrin-Vermot sont rappelés en raison d’une possible contamination par la bactérie Escherichia coli.

11 cas de syndrome hémolytique et urémique dus à des bactéries Escherichia coli productrices de shigatoxines ont été identifiés en janvier.

Si vous êtes en possession des fromages incriminés, il ne faut pas les consommer.

Prudence si vous avez récemment acheté du Morbier au lait cru. Des fromages de ce type provenant de la société Perrin-Vermot font l’objet d’un rappel en raison d’une possible contamination par la bactérie Escherichia coli.

Escherichia coli et Morbier : 11 cas de SHU en janvier

"En janvier 2025, 11 cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) dus à des bactéries Escherichia coli productrices de shigatoxines (STEC) ont été identifiés par les autorités sanitaires chez des adultes. Parmi ces cas, 9 ont pu être confirmés par le Centre national de référence des Escherichia coli (Institut Pasteur Paris et Hôpital Robert Debré)", alerte les autorités sanitaires dans un communiqué publié le 27 janvier 2025.

Les recherches menées par les autorités ont mis en lumière un lien avec la consommation de fromages Morbier au lait cru produits par la société Perrin-Vermot (Doubs) et ces complications rénales d’une infection à E-coli. "Des investigations microbiologiques sont en cours sur les produits de la fromagerie", précise Santé publique France.

Les produits incriminés ont été commercialisés entre le 12 novembre 2024 et le 24 janvier 2025 par la fromagerie Perrin-Vermot sur l’ensemble du territoire, en direct, en grande surface (Système U - Casino - Monoprix - Intermarché) ou par des intermédiaires. Les morceaux rappelés sont un Morbier AOP lait cru 30 % vieilli 45 jours, un Morbier 45 jours (découpe), des portions de Morbier 45 jours de 225 g ainsi que des plateaux pour repas de raclette Morbier, des fondues 3 fromages et des planches Morbier, Comté, Edel.

Il est demandé aux personnes en possession des fromages incriminés de ne pas consommer les produits et de les rapporter au point de vente afin d’obtenir un remboursement.

Syndrome hémolytique et urémique : les symptômes à repérer

Le syndrome hémolytique et urémique est une complication rénale des infections à Escherichia coli producteurs de Shigatoxines. Elle est surtout observée chez le jeune enfant.

Si une diarrhée, des douleurs abdominales ou des vomissements apparaissent 3 à 4 jours après avoir mangé les produits rappelés, il est recommandé de consulter un médecin en lui signalant cette consommation. "En l'absence de symptôme dans les 15 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin", précise Santé publique France.

Le SHU peut évoluer dans 10 % des cas vers une anémie hémolytique, une thrombopénie (baisse des plaquettes) et une insuffisance rénale aiguë.

"D’une façon générale, les autorités sanitaires rappellent que, par précaution, le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants, en particulier ceux âgés de moins de cinq ans, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Il faut préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé", souligne Santé publique France.