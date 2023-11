E. coli : pourquoi vous ne devriez pas donner de la viande crue à votre chien

L'ESSENTIEL Nourrir les chiens de viande crue augmente leur risque d'excréter des E. coli qui résistent aux antibiotiques, notamment la ciprofloxacine.

Lorsque les chiens excrètent ces bactéries résistantes, il est possible qu'elles soient transmises à leurs propriétaires et à d'autres personnes.

Pour les chercheurs, il faut être attentif à la qualité de la viande donnée aux chiens.

De nombreux maîtres ont l'habitude de donner des morceaux de viande crue à leur chien, pensant que c'est une nourriture naturelle et saine. Cependant, cette pratique peut avoir des conséquences néfastes pour la santé de l'animal de compagnie ainsi que celle des humains.

Nourrir nos amis à 4 pattes avec de la viande crue augmente leur risque d'excréter des bactéries E. coli qui ne peuvent pas être tuées par un antibiotique largement utilisé appelé la ciprofloxacine, selon une étude de l'Université de Bristol publiée dans One Health.

Chien : la viande crue favorise le développement de bactéries E. coli résistantes

Pour leur étude, les chercheurs de l'Université de Bristol ont demandé aux propriétaires de 600 chiens en bonne santé de répondre à une enquête détaillée. Les participants ont dû fournir des informations sur leur animal, son régime alimentaire, son environnement quotidien et s'il avait été traité avec des antibiotiques. L'analyse des données microbiologiques et de l'enquête a confirmé que les chiens nourris avec de la viande crue, avaient une plus grande probabilité d'excréter des bactéries E. coli résistantes aux antibiotiques, en particulier la ciprofloxacine.

Le professeur Matthew Avison qui a dirigé l'étude, explique dans un communiqué : "la viande crue - qu'elle soit destinée à la consommation humaine après la cuisson ou vendue comme nourriture crue pour chiens - est susceptible d'être contaminée par des bactéries E. coli résistantes aux antibiotiques. La cuisine tue les bactéries et une bonne hygiène des mains réduit le risque immédiat que ces agents pathogènes soient avalés et entrent dans les intestins d'une personne".

E. coli dans les selles des chiens : pourquoi est-ce inquiétant ?

Lorsque les chiens excrètent des bactéries résistantes dans leurs selles, il existe un risque de transmission à leurs propriétaires et à d'autres personnes. En effet, un individu peut être infecté en avalant accidentellement des particules d'E. coli après avoir touché des surfaces ou objets contaminés. Une fois dans l'intestin, ces bactéries peuvent y rester pendant des années sans provoquer d'infection. Mais si elle se déclare, elle peut devenir dangereuse puisque ces agents pathogènes sont résistants aux antibiotiques, et donc plus difficiles à traiter ; ce qui signifie que les patients sont alors plus susceptibles d'être hospitalisés et de mourir.

Le professeur Matthew Avison explique : "choisir de nourrir un chien de viande crue signifie qu'une personne doit presque certainement manipuler la viande crue, et notre recherche est claire que l'alimentation crue signifie également que les maîtres sont susceptibles d'interagir avec un animal de compagnie qui excrète des E. coli résistants".

Selon lui, "dans le cadre de notre réponse à la crise émergente de la résistance aux antibiotiques, des entreprises qui rejoignent l'industrie des aliments crus pour chiens devraient être encouragées à se procurer de la viande dans des fermes ayant des politiques d'utilisation appropriées en antibiotiques et à tester la présence de bactéries résistantes de le produit avant de la vendre. Des limites plus strictes devraient être fixées sur le nombre de bactéries autorisées dans la viande qui est vendue pour être consommée non cuite que dans celle vendue pour être cuite avant d'être mangée".