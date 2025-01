Aller au travail à vélo réduit les arrêts maladie

L'ESSENTIEL Un trajet actif, c'est-à-dire qui demande un effort physique, peut réduire le nombre de jours de maladie ainsi que le risque de longues absences pour maladie.

Les déplacements à vélo étaient associés à un risque plus faible d'absence pour maladie.

Pour les chercheurs, leur étude fournit une raison supplémentaire d'encourager les déplacements actifs pour aller au travail.

Pour rester en bonne santé, privilégiez les déplacements à vélo. Une étude de l'Institut finlandais de la santé au travail et de l’université de Finlande orientale montre que les trajets qui impliquent de l’activité physique - comme la bicyclette - pour aller au bureau, aident à réduire le nombre de jours de congé maladie et diminuer le risque d’absences pour maladie de longue durée.

Travail : moins d’arrêts maladie grâce au vélo

Pour cette étude parue dans la revue Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, les chercheurs ont examiné les habitudes de déplacement des employés municipaux. Leurs risques d'absentéisme pour maladie ont aussi été évalués, selon s’ils venaient au travail à pied, à vélo, en voiture ou en transport en commun.

Les données recueillies ont révélé que les salariés les plus actifs parcouraient plus de 30 km par semaine avec une moyenne de 61 km hebdomadaire. La distance moyenne aller-retour pour le travail dans ce groupe était de 9,4 km, et le trajet était plus souvent effectué à vélo qu'à pied. Par ailleurs, plus la distance parcourue en déplacement actif était élevée, plus le risque d'absentéisme pour cause de maladie était faible.

Dans le détail, par rapport aux navetteurs passifs, les salariés les plus actifs affichaient un risque de 8 à 18 % inférieur de jours d’absence pour maladie et d’arrêts longs (au moins dix jours). Ces employés avaient 4,5 jours d’absence pour maladie de moins par année-personne par rapport aux moins actifs.

Activité physique : il faut promouvoir les déplacements à vélo

Pour les chercheurs, leurs travaux mettent en avant les bienfaits des déplacements réguliers à vélo. "Sachant que seule la moitié de la population adulte fait de l’exercice conformément aux recommandations, se déplacer à pied ou à vélo peut être un moyen utile d’augmenter la pratique d’exercices bénéfiques pour la santé", note Jenni Ervasti, chercheuse en chef à l’Institut finlandais de la santé au travail.

Puis, elle ajoute dans le communiqué de son établissement : "les résultats de l’étude fournissent des raisons supplémentaires pour encourager et investir dans un style de déplacement actif, et en particulier dans le déplacement à vélo".