Produits lissants pour cheveux : les craintes sur l’acide glyoxylique sont confirmées

L'ESSENTIEL L’Anses confirme que l'acide glyoxylique, utilisé dans les produits de lissage pour cheveux, peut provoquer des insuffisances rénales aiguës.

Elle est parvenue à cette conclusion après avoir examiné les données scientifiques disponibles sur la toxicité de cette substance.

L'agence demande une restriction voire une interdiction de l’utilisation de cette substance dans les produits de soins capillaires.

Au vu des données scientifiques recueillies, le doute n’est plus possible, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). L’acide glyoxylique, utilisé dans les lissages brésiliens, peut provoquer des insuffisances rénales aiguës à ses utilisateurs.

Dans son communiqué du 23 janvier 2025, l’organisme réclame la prise de mesures réglementaires et déconseille l’usage des produits lissants.

Acide glyoxylique : le lien avec l’insuffisance rénale confirmé

"Après avoir analysé les données scientifiques disponibles, l’Agence confirme que l’acide glyoxylique est très probablement à l’origine d’insuffisances rénales aiguës", prévient l’Anses. Face à ce constat, elle demande la réalisation d’une évaluation des risques de la substance chimique "afin de statuer, dans le cadre du règlement européen sur les cosmétiques, sur une restriction, voire une interdiction de l’utilisation de cette substance dans les produits de soins capillaires".

Par ailleurs, l’organisme souhaiterait que l’évaluation soit étendue aux différents dérivés de l’acide glyoxylique utilisés pour les lissages. En attendant que les autorités se saisissent du dossier, l'Anses recommande aux consommateurs d’éviter l’utilisation des produits lissants capillaires contenant la substance incriminée. Il demande aussi aux "metteurs en marché à réexaminer la sécurité des produits qui contiennent de l’acide glyoxylique et l’adéquation des précautions d’emploi contribuant à une utilisation sûre".

Insuffisance rénale et produit lissant : 4 nouveaux cas depuis octobre

L’Anses s’est penchée sur la substance chimique après le signalement de plusieurs cas d’insuffisances rénales aiguës suivant l’utilisation d’un produit lissant. Et sans attendre la finalisation de son enquête, elle avait appelé les utilisateurs à la vigilance.

"Depuis l’alerte lancée en octobre 2024, quatre nouveaux cas ont été déclarés au dispositif national de cosmétovigilance. La connaissance de ce risque a permis aux médecins prenant en charge ces patientes de faire le lien entre une insuffisance rénale aiguë sans cause apparente et la réalisation d’un lissage brésilien", précise l'organisme.

Dans les cas rapportés aux autorités, les signes d’insuffisance rénale se sont manifestés dans les heures après l’exposition au produit contenant de l’acide glyoxylique, voire pendant son utilisation. Les symptômes sont :

des douleurs abdominales ou lombaires ;

des nausées ;

et/ou des vomissements.

En cas de symptômes, il est recommandé de consulter rapidement un médecin ou d’appeler un centre antipoison.