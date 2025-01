Après sa séance de sport, elle perd ses cheveux à cause de cette infection

L'ESSENTIEL La teigne, qui est causée par à la colonisation du cuir chevelu par un dermatophyte, se manifeste par des zones d'alopécie sous formes de grandes plaques mal limitées de 1 à 3 cm de diamètre.

Aux États-Unis, une jeune femme a contracté cette infection après s’être entraîné dans une salle de sport.

Selon l’Académie américaine de dermatologie, les virus, les bactéries et les champignons se développent dans des endroits chauds et humides, comme les équipements et les douches des vestiaires.

Comme à son habitude, Hillary Nguyen s’est rendue, il y a quelques mois, dans une la salle de sport pour faire ses exercices. En arrivant chez elle, elle se rend qu’elle présente une zone chauve circulaire à l'avant de la tête, selon le média Daily Dot. Terrifiée, la sportive consulte un médecin dans la foulée. "La praticienne m'a fait un test à la lumière noire et a découvert qu'il s'agissait d'une teigne et que cela m'a littéralement rendue chauve", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et visionnée 491.300 fois avant d’être retirée des plateformes.

Elle contracte des mycoses du cuir chevelu à la salle de sport

Pour rappel, les teignes ou mycoses du cuir chevelu sont dues à la colonisation du cuir chevelu par un dermatophyte, le plus souvent transmis entre êtres humains. Selon l’Assurance Maladie, elles se manifestent le plus souvent par des zones d'alopécie sous formes de grandes plaques mal limitées de 1 à 3 cm de diamètre, avec la présence de cheveux cassés à quelques millimètres de la peau. Parfois les lésions de teigne sont petites, croûteuses et éparpillées sur le cuir chevelu.

"Le médecin m'a demandé si j'allais à la salle de sport et je lui ai répondu que je m’y rendais pratiquement tous les jours, ce qui explique sans doute comment j’ai été infectée", a précisé la jeune femme. En effet, cela est possible, d’après l’Académie américaine de dermatologie (AAD). Sur son site, elle indique que, si les personnes fréquentant les salles de sport ne prennent pas certaines précautions, elles risquent de contracter diverses infections cutanées courantes, comme la teigne, les verrues plantaires ou l'impétigo, dont les agents pathogènes se développent dans des endroits chauds et humides, comme les équipements et les douches des vestiaires.

Teigne : comment éviter de la contracter lors de ces entraînements ?

Après avoir bénéficié de traitements antifongiques pendant trois mois, une amélioration a été observée sur le cuir chevelu d’Hillary Nguyen, qui tire une bonne leçon de cet incident. "Si vous ne désinfectez pas chaque équipement avant de l'utiliser, vous devriez commencer à le faire", a-t-elle préconisé. De leur côté, les dermatologues américains recommandent de porter des vêtements amples, qui évacuent l'humidité, gardent la peau sèche et empêchent la prolifération des germes lors des séances de sports. Il convient aussi de toujours porter des chaussures, en particulier dans les douches et les vestiaires. Autres conseils : garder les coupures propres et couvertes et se laver immédiatement les mains après l'entraînement.

"Sans traitement, les infections cutanées peuvent s'aggraver. Surveillez votre peau et si vous remarquez des signes d'infection, tels qu'une douleur ou un gonflement accru, du pus ou une rougeur persistante, prenez rendez-vous avec un dermatologue."