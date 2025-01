Fin du remboursement des tests antigéniques ? «Une décision incompréhensible», selon l'USPO

L'ESSENTIEL Le ministère de la Santé a récemment transmis, à l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO), un projet d’arrêté visant à mettre fin au remboursement des tests antigéniques Covid-19.

Étant donné que ces outils permettent aussi de dépister la grippe et la bronchiolite, dont les virus circulent activement sur le territoire, les syndicats déclarent être opposés à cette décision "qui va à l’encontre de la prévention des complications graves".

Ainsi, ils appellent le gouvernement à maintenir le remboursement des tests antigéniques durant cette période épidémique.

En ce début d’année, plusieurs virus, notamment celui de la grippe et de la bronchiolite, se propagent activement en France. Ces épidémies entraînent plusieurs hospitalisations dans les établissements de santé, qui sont actuellement saturés et dans lesquels le plan blanc a été déclenché, et des consultations de plus en plus nombreuses dans les cabinets médicaux, qui peinent à recevoir tous les patients. Il s’agit ainsi d’un "moment critique", d’après l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO). Et pourtant, elle a récemment reçu un projet d’arrêté, de la part du ministère de la Santé, qui "prévoit la suppression de la quasi-totalité des mesures de freinage épidémie et en particulier le remboursement des tests antigéniques".

Covid-19, grippe, bronchiolite : "Le déremboursement des tests antigéniques va priver les patients d’un outil essentiel"

Les syndicats officinaux estiment que c’est une "décision incompréhensible et ressentie comme un véritable coup de poignard dans le dos des professionnels de santé (…) qui ont toujours été en première ligne". Ils ont exprimé leurs craintes dans un communiqué. "Le déremboursement des tests antigéniques va priver les patients d’un outil essentiel pour dépister précocement et efficacement les infections respiratoires." Pour rappel, la prise en charge des prélèvements et des tests du coronavirus permet de diagnostiquer la grippe et la bronchiolite à un moindre coût. "Ce dépistage constitue également une opportunité de sensibiliser les patients et leur entourage à l’importance de la vaccination, de la réalisation des gestes barrières, ainsi qu’à l’adoption de pratiques préventives contre les surinfections."

Le maintien du remboursement des tests antigéniques est essentiel pour l'USPO

Fortement opposée à cette décision, l'USPO appelle le gouvernement à revenir au plus vite sur ce projet d’arrêté et à maintenir le remboursement des tests antigéniques, dans l’attente de la publication de la recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS). "Une telle décision va à l’encontre de la prévention des complications graves, que les tests antigéniques permettent de limiter en amont", signalent les syndicats.