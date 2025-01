Le thé vert peut-il protéger votre cerveau avec l'âge ?

L'ESSENTIEL Consommer trois tasses ou plus de thé vert par jour pourrait réduire le risque de lésions de la substance blanche cérébrale chez les personnes âgées sans démence, selon une étude.

Les catéchines du thé vert, reconnues pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, pourraient protéger les vaisseaux sanguins et réduire les dommages cérébraux.

La consommation de café, également à l’étude, n’a en revanche montré aucun effet significatif sur ces lésions de la substance blanche cérébrale.

Les amateurs de thé vert ont une bonne raison de se réjouir : selon une étude récente menée par l’école supérieure des sciences médicales de l’Université de Kanazawa (Japon), en consommer trois tasses ou plus par jour pourrait réduire le risque de lésions de la substance blanche cérébrale chez les personnes âgées sans démence. Contrairement au café, le thé vert semble ainsi offrir une protection unique contre ces anomalies liées au vieillissement.

Lésions cérébrales et déclin cognitif

Les lésions de la substance blanche du cerveau, souvent associées à des maladies des petits vaisseaux, sont un signe précurseur de déclin cognitif, de démence et de la maladie d'Alzheimer, d'après l'étude publiée dans la revue npj Science of Food. En utilisant l’imagerie par résonance magnétique (IRM), les chercheurs ont pu mesurer ces lésions ainsi que le volume de l’hippocampe et le volume cérébral total chez près de 9.000 participants âgés de 65 ans et plus.

Résultat, il est apparu que les personnes consommant environ 600 ml de thé vert par jour présentaient un volume de lésions inférieur de 3 % par rapport à celles qui buvaient moins de 200 ml. Pour ceux qui en buvaient 1.5 L ou plus, cette réduction atteignait 6 %. La consommation de café, également à l’étude, n’a en revanche montré aucun effet significatif sur ces lésions.

Une recette pour un cerveau en bonne santé ?

Les catéchines du thé vert, notamment l’épigallocatéchine gallate, sont reconnues pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, selon un communiqué des chercheurs. Ces composés pourraient protéger les vaisseaux sanguins et réduire les dommages cérébraux, bien que l’étude n’ait pas confirmé de lien de causalité direct.

Il est également intéressant de noter que les effets protecteurs du thé vert étaient limités aux individus sans symptôme de dépression ni prédisposition génétique à la maladie d'Alzheimer. Cela souligne l’importance de facteurs individuels dans les bienfaits de cette boisson millénaire.

Les chercheurs rappellent que le thé vert ne doit pas être vu comme une solution miracle contre le vieillissement cérébral. Adopter une alimentation équilibrée, faire de l’exercice régulièrement et surveiller sa santé mentale restent essentiels pour préserver son cerveau avec l’âge.