La luminothérapie pour réduire les risques de caillots sanguins ?

L'ESSENTIEL Chez des souris, l’exposition à une lumière rouge de grande longueur d'onde a permis de réduire l'agrégation et l'activation des plaquettes, ce qui conduit à une diminution de la formation de caillots.

Dans un groupe d’adultes atteints de cataracte, les patients ayant des antécédents de cancer présentaient un risque plus faible de thromboembolie veineuse après l'implantation de lentilles filtrant la lumière bleue.

"Ces résultats permettent d'élucider un mystère fascinant sur la façon dont la lumière à laquelle nous sommes exposés quotidiennement influence la réponse de notre corps aux blessures."

Jusqu’à présent, l’impact des spectres lumineux sur la thrombose veineuse et la thrombose artérielle, qui peuvent aboutir à des complications parfois graves, n’a pas été assez exploré. C’est pourquoi des scientifiques de l'université de Pittsburgh (États-Unis) ont décidé de mener une étude. Afin d’examiner les effets de la modification du spectre lumineux sur la fonction plaquettaire dans la thrombose, l’équipe a, dans un premier temps, exposé des souris à de la lumière rouge, bleue ou blanche durant 12 heures suivies ensuite de 12 heures d'obscurité, selon un cycle de 72 heures. Ensuite l'agrégation et l'activation des plaquettes, essentielles à la formation des caillots, ainsi que les changements transcriptomiques et métaboliques ont été mesurés.

Après l’exposition à la lumière rouge, les plaquettes sont piégées par les acides gras

D’après les résultats, publiés dans la revue Journal of Thrombosis and Haemostasis, les rongeurs exposés à la lumière rouge présentaient près de cinq fois moins de caillots que les souris exposées à la lumière bleue ou blanche. Selon les observations des chercheurs, l'exposition à la lumière rouge est liée à une diminution de l'inflammation et de l'activation du système immunitaire. Dans le détail, les animaux exposés à la lumière rouge présentaient moins de pièges extracellulaires pour les neutrophiles, appelés "NET", qui sont des structures en forme de toile fabriquées par les cellules immunitaires pour piéger les micro-organismes envahissants. Ils piègent également les plaquettes. Les souris exposées à la lumière rouge présentaient aussi une production accrue d'acides gras. Ces derniers réduisent l'activation des plaquettes, ce qui conduit naturellement à une diminution de la formation de caillots. En ce qui concerne l'activité, le sommeil, l'alimentation, le poids et la température corporelle, les données sont restées les mêmes dans les deux groupes.

Caillots sanguins : moins de risque chez les patients ayant reçu des lentilles filtrant la lumière bleue

"Pour transposer nos résultats à des êtres humains, plus de 10.000 adultes opérés de cataracte" et ayant des antécédents de cancer ont été suivis pendant huit ans. Ces derniers ont reçu soit des lentilles conventionnelles qui transmettent tout le spectre visible de la lumière, soit des lentilles filtrant la lumière bleue qui transmettent environ 50 % de lumière bleue en moins. Leur taux de thromboembolie veineuse a été évalué. Les patients ayant reçu des lentilles filtrant la lumière bleue présentaient un risque plus faible de formation de caillots sanguins que leurs homologues ayant reçu des lentilles classiques. Un résultat remarquable étant donné que le risque de caillots sanguins est neuf fois plus élevé chez les personnes cancéreuses.

Vérifier les résultats par des essais cliniques

"Ces résultats permettent d'élucider un mystère fascinant sur la façon dont la lumière à laquelle nous sommes exposés quotidiennement influence la réponse de notre corps aux blessures. Nos prochaines étapes consisteront à comprendre pourquoi, d'un point de vue biologique, ce phénomène se produit et à vérifier si le fait d'exposer les personnes présentant un risque élevé de caillots sanguins à une plus grande quantité de lumière rouge réduit ce risque", a déclaré Matthew Neal, auteur des travaux. En vue des essais cliniques, l'équipe développe actuellement des lunettes à lumière rouge pour contrôler le degré d'exposition à la lumière des volontaires et étudie les personnes les plus susceptibles d'être affectées par la lumière rouge.