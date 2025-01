Ballonnements : les 7 astuces d'une spécialiste pour les réduire sur le long terme

L'ESSENTIEL Les ballonnements sont provoqués par une accumulation de gaz dans l'organisme.

Ils peuvent être liés à une intolérance alimentaire, à la constipation, à un excès de sel dans l'alimentation ou encore à un manque d'activité physique.

Manger de plus petites quantités ou réduire la part de certains aliments peuvent aussi être des stratégies pour les limiter.

C’est l’un des troubles digestifs les plus répandus : le ballonnement. Cette accumulation de gaz dans l'organisme peut créer des douleurs abdominales et être pénible au quotidien. Pour les réduire, Bryn DeSantis, infirmière en gastro-entérologie à la clinique américaine Cleveland donne quelques conseils. D’abord, elle recommande quelques astuces faciles à appliquer au quotidien : consommer de l’huile de mente poivrée, prendre un traitement sans ordonnance, marcher, faire des massages du ventre, jeûner le soir ou encore réduire le stress et l’anxiété. Sur le plus long terme, elle propose différentes alternatives.

Ballonnements : tenir un agenda alimentaire pour en identifier la cause

"Je recommande généralement de tenir un journal alimentaire et de noter tout ce que vous mangez et buvez pendant quelques jours", prévient-elle. En effet, l’une des causes des ballonnements est l’intolérance alimentaire, tenir un journal permet de repérer un aliment mal supporté par l’organisme. Pour cela, il faut aussi noter les moments d’apparition des symptômes. Le lactose, les légumes crucifères comme le chou, l’ail ou le gluten sont les aliments souvent mal tolérés.

Un régime pauvre en FODMAP peut aider à réduire les ballonnements

Si vous ne repérez aucun signe d’intolérance alimentaire, l’infirmière conseille d’essayer un régime pauvre en FODMAP. L’acronyme désigne les ligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles. Ce sont des glucides difficilement absorbés par l’intestin. Ce type d’alimentation exclut notamment les produits laitiers, certaines légumineuses, l’ail, l’avocat, les pommes et les pruneaux. "Le régime pauvre en FODMAP est souvent recommandé aux personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable, mais il peut aussi être utile si vous souffrez de ballonnements persistants", explique Bryn DeSantis. En revanche, elle suggère de réduire la part de ces aliments, sans les exclure totalement, pour ne pas en faire un régime trop contraignant.

Réduire l’air avalé pour éviter d’être ballonné

La sensation de ventre gonflé vient parfois de mauvaises habitudes insoupçonnées. Il faut veiller à ne pas avaler trop d’air. Cela peut être le cas lorsqu’on mâche régulièrement du chewing-gum, que l’on boit à la paille ou à la bouteille, lorsqu’on mange trop vite, qu’on parle beaucoup en mangeant, qu’on fume ou que l’on force le rot. Les personnes souffrant d’apnée du sommeil traitées par une machine de CPAP peuvent aussi souffrir de ballonnements liés à l’air avalé : elles doivent en parler avec leur médecin.

L’exercice physique pour soulager les ballonnements

Pour cette spécialiste, il est primordial de bouger régulièrement. Elle recommande de pratiquer une activité cardiovasculaire 30 min par jour, cinq fois par semaine, et du renforcement musculaire deux fois par semaine. Cela peut réduire les ballonnements et limiter le risque de troubles gastro-intestinaux.

Ballonnements : la constipation peut être la cause

Souvent, la constipation est la cause des ballonnements selon l’infirmière. Traiter ce trouble peut permettre de réduire le symptôme. Pour cela, il faut consommer davantage de fibres, tout en étant progressif. "Commencez par un bol de flocons d'avoine par jour, recommande-t-elle. Vous pouvez aussi demander à votre médecin de vous prescrire une faible dose d'un complément alimentaire riche en fibres. Si vous constatez que les gaz et les ballonnements s'aggravent, arrêtez et parlez-en à votre médecin." Il faut aussi veiller à boire suffisamment d’eau.

Le sel peut être responsable des ballonnements

Une alimentation trop riche en sel entraîne une accumulation d’eau dans les tissus. Cela peut déclencher des sensations de ballonnements. En cas de doute, il peut être intéressant d’essayer de réduire la quantité de sel consommée. Cela peut avoir de multiples bienfaits pour votre organisme. "Manger moins de sel peut non seulement réduire les ballonnements, mais aussi diminuer la tension artérielle et le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral", développe Bryn DeSantis.

Ballonnements : manger de plus petites quantités, plus régulièrement

Si les ballonnements surviennent juste après les repas, cette spécialiste conseille d’adapter son alimentation. "Votre estomac met du temps à se vider, rappelle-t-elle. Vous pouvez éviter cette sensation de trop plein en mangeant moins de nourriture au cours de votre repas." En revanche, il faut faire des petits repas plus régulièrement.