Gaz, ballonnements : ces aliments réduisent les flatulences

L'ESSENTIEL En gastroentérologie, les troubles du fonctionnement de l'intestin sont le motif de consultation le plus fréquent.

Limiter les repas trop copieux, trop gras, les plats épicés, l'alcool, les boissons gazeuses, le café ou encore le tabac et le chewing-gum, permet en général de réduire les ballonnements.

Si les symptômes persistent, il peut être nécessaire de suivre un régime pauvre en glucides.

Presque tout le monde s'est senti ballonné à un moment donné. Ce symptôme, sans gravité, est dû à une accumulation de gaz dans les intestins. Ces ballonnements peuvent être causés par la nourriture, le stress, la prise de certains médicaments ou encore une maladie. "Des recommandations diététiques suffisent souvent à améliorer la gêne occasionnée par les symptômes", explique la Société nationale française de gastro-entérologie. "On parle de ballonnements d’origine fonctionnelle lorsque ce symptôme date d’au moins six mois et qu’aucune cause n’est trouvée", note la SNFGE.

Un changement de régime alimentaire pour éviter les flatulences

La SNFGE préconise des mesures diététiques pour diminuer les risques. Il est nécessaire de limiter les repas trop copieux et trop gras. Les plats épicés sont également à bannir. L'alcool, les boissons gazeuses et le café doivent être évités, tout comme le tabac et le chewing-gum.

Et si les symptômes persistent, ces experts de la santé recommandent d'essayer un régime pauvre en FODMAPs, pour Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides et Polyols : ce sont les "glucides contenus dans l’alimentation qui, chez certaines personnes, ne sont pas complètement absorbés au niveau de l’intestin grêle. Ils peuvent alors entraîner une production de gaz à l’origine de douleurs intestinales, de flatulences ou de ballonnements". Ce régime impose la réduction de la consommation d'aliments riches en FODMAPS : produits laitiers, blé, orge, seigle, asperges, choux, brocolis, oignons, champignons, fruits secs, pommes, pastèques, mangues, sucres (miel, sucre de table, sirop d'érable), sucreries et aliments transformés.

Ces aliments qui aident à soulager les ballonnements

Au contraire, certains aliments peuvent contribuer à prévenir les ballonnements. Les produits laitiers peuvent faciliter la digestion, à condition qu'ils soient fermentés : tous les laits fermentés comme le lait ribot, le kéfir et le labneh sont bénéfiques. Ils contiennent des probiotiques naturels, ou micro-organismes, favorables à la santé de la flore intestinale. Côté boissons, les infusions ou tisanes à la menthe poivrée, à base de feuilles ou d'huile essentielle diluée, sont également conseillées. D'autres plantes peuvent également aider à atténuer ces symptômes, comme le rappelle le Vidal : le fenouil, l’anis vert, l'aneth, le carvi, la coriandre et le cumin sont régulièrement utilisés pour lutter contre les ballonnements et les gaz.

Par ailleurs, les compléments alimentaires à base de charbon végétal sont souvent recommandés aux patients, car ils concourent à fixer les gaz, réduisant ainsi les symptômes. Cependant, le charbon végétal peut gêner l'absorption de certains médicaments, il faut donc consulter un médecin avant toute consommation.

Enfin, il est possible de réduire également les ballonnements par la façon dont on s'alimente : il est préconisé de prendre le temps de bien mastiquer ses aliments afin d’éviter d'avaler de l'air.