À Lyon, une greffe innovante pour les patients atteints de diabète de type 1

L'ESSENTIEL À Lyon, des chirurgiens ont réalisé une greffe de reins et d'îlots pancréatiques en simultané.

Cette technique innovante améliore les chances de réussite de la greffe et permettrait de guérir le diabète à long terme.

Plusieurs opérations similaires devraient être réalisées en France cette année.

La vie de Christophe, 52 ans, a changé. Ce vigneron du Beaujolais, atteint de diabète de type 1, a reçu une greffe simultanée d’un rein et d’îlots pancréatiques ou de Langerhans, des zones du pancréas où se trouvent les cellules productrices d’insuline. Premier patient français à bénéficier de cette opération innovante, il vit désormais sans dialyse et pourrait bientôt guérir de la maladie.

Diabète de type 1 : une technique de greffe innovante et peu invasive

"Nichés dans le pancréas, les îlots de Langerhans sont constitués de centaines de millions de cellules endocrines, indique Pr Morelon, chef du service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique de l’hôpital Edouard Herriot, dans un communiqué. Ce sont elles qui produisent l’insuline. Il semble donc plus logique pour les patients diabétiques, qui ne secrètent pas d’insuline, de greffer des îlots plutôt qu’un pancréas entier, comme cela se pratique depuis longtemps." Cette opération, peu invasive, est réalisée en injectant des cellules endocrines dans le foie. Cette technique était déjà utilisée en France mais uniquement à titre expérimental dans le cadre de recherches cliniques.

Une double opération réalisée pour la première fois en France

Christophe a été le premier patient à en bénéficier en août 2024. Atteint de diabète de type 1 depuis 2004, il était sur liste d’attente pour une greffe de rein. Fin 2023, ses médecins lui ont parlé de ce protocole innovant, associant greffe de rein et d’îlots pancréatiques. Le dimanche 4 août, l’équipe du service urologie et de chirurgie de transplantation de l’hôpital Edouard Herriot lui transplante un rein. Moins de 48 heures après, les îlots pancréatiques sont injectés. "Jamais une double intervention de la sorte, avec la transplantation simultanée d’un rein et d’îlots de Langerhans, issus du même donneur, n’avait été pratiquée en France, rappelle les Hospices Civils de Lyon (HCL). Jusqu’à présent, le rein était greffé en premier et la greffe d’îlots réalisée plusieurs mois après, avec des cellules provenant d’un autre donneur." Selon le Dr Fanny Buron, praticienne-hospitalière dans le service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique, le fait de réaliser les deux opérations en simultané permet d’améliorer l’acceptation des greffons, issus du même donneur, et évite la double-chirurgie, ce qui facilite la convalescence.

Plusieurs transplantations simultanées envisagées pour 2025

Après la première injection en août, Christophe a reçu une seconde greffe en octobre. "Il devra attendre la troisième et dernière, prévue dès qu’un nouveau donneur compatible sera identifié, pour s’assurer d’être pleinement guéri du diabète", préviennent les HCL. Mais il perçoit déjà les bénéfices de cette opération. "Je ne suis plus fatigué, je n’ai plus mal aux jambes, mon taux de créatinine est très bon, je ne prends presque plus d’insuline et n’en prendrai plus du tout après la 3e injection d’îlots. Et puis, surtout, je suis débarrassé de ma dialyse péritonéale. Tous les soirs, pendant plus de trois ans, j’ai dû me brancher à un appareil, je n’en pouvais plus. La première fois que je me suis réveillé, chez moi, après la greffe, quand je me suis touché le ventre et qu’il n’y avait plus de tuyau, j’en ai pleuré, raconte-t-il. Cette opération m’a changé la vie." Depuis, deux autres patients ont pu bénéficier de cette technique. En 2025, l’équipe de l’hôpital Edouard Herriot espère réaliser six à huit transplantations simultanées.