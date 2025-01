Comment le froid impacte-t-il notre organisme ?

L'ESSENTIEL Le froid perturbe notre organisme et peut avoir des conséquences sur la santé.

Cela peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque.

Dans les cas les plus graves, le froid peut conduire à l'hypothermie.

L’hiver met les organismes à rude épreuve. Comme le rappelle l’American Heart Association dans un document, la baisse des températures peut avoir des effets sur la santé de nos organes, dont le cœur ou le cerveau.

Baisse des températures : des effets globaux sur le corps

Lorsque notre organisme est exposé au froid, le corps perd de la chaleur plus rapidement qu’il n'en produit. Au fil du temps, la température corporelle commence à baisser. "L'exposition à long terme au froid - surtout si la température centrale du corps tombe en dessous de 35 degrés Celsius - peut entraîner une hypothermie, des engelures et d'autres problèmes", alerte Haitham Khraishah, cardiologue au sein des hôpitaux universitaires Harrington Heart & Vascular Institute et professeur adjoint de médecine à l'Université Case Western Reserve de Cleveland. Les engelures sont des plaques rouges et douloureuses, qui apparaissent au niveau des extrémités à cause d’un manque de circulation sanguine dans les extrémités liée au froid. Le temps froid nous rend aussi plus vulnérables face aux maladies. "Lorsque le temps est froid, les gens ont tendance à se rassembler à l'intérieur, dans des environnements plus peuplés, ce qui facilite la propagation des germes", indique-t-il. Ce cardiologue souligne que, globalement, les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus à risque face aux températures fraîches.

Froid : des conséquences sur la santé pulmonaire

Pour les personnes atteintes de pathologie pulmonaire, la baisse des températures peut être difficile à vivre. L’air froid et sec irrite les voies respiratoires : en cas d’asthme ou de maladie respiratoire, cela peut accroître l’inflammation et contracter les muscles autour des voies respiratoires. "Ce qui peut entraîner une respiration sifflante, une toux, un essoufflement ou une sensation de brûlure dans la poitrine, en particulier pendant l’effort", alerte le cardiologue.

Quels sont les effets du froid sur le système cardiovasculaire ?

En ce qui concerne la santé cardiaque, le spécialiste souligne que le froid a des effets sur les vaisseaux sanguins. Ils se rétrécissent pour éviter la perte de chaleur. "La mission de notre corps est de préserver les organes vitaux, rappelle-t-il. Le sang s'éloigne de la périphérie vers cette zone, c'est pourquoi les doigts et les orteils deviennent froids."

Ce rétrécissement des vaisseaux peut augmenter la pression artérielle, et provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. "Un froid extrême peut également provoquer l'épaississement du sang et le devenir plus sujet à la coagulation, ce qui augmente également le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral", complète-t-il.

Hypothermie : le froid peut être dangereux pour le cerveau

Ce rétrécissement des vaisseaux sanguins peut être très dangereux pour les fonctions cognitives et le cerveau. "Les signes avant-coureurs de l'hypothermie sont les frissons, la confusion, l'élocution confuse, la respiration lente, la perte de mémoire, la somnolence, l'épuisement, un visage gonflé ou enflé et une peau pâle, détaille-t-il. Les bébés souffrant d'hypothermie peuvent avoir une peau claire et rouge et une très faible énergie." Il s’agit d’une urgence médicale : l'hypothermie peut avoir des conséquences sur les fonctions vitales voire conduire au décès. Ces signes doivent donc être pris au sérieux.