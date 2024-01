Grand froid : 3 conseils d'expert pour garder une santé immunitaire optimale

L'ESSENTIEL Un épisode de grand froid frappe la France depuis dimanche 7 janvier.

La baisse des températures peut jouer sur notre immunité.

Plusieurs bonnes habitudes permettent de renforcer le système immunitaire et de prévenir les risques d’infection.

Depuis dimanche 7 janvier, la France connaît un épisode de grand froid, qui continuera de s’intensifier jusqu’à mardi. Près de 40 départements ont été placés en vigilance jaune grand froid. Les températures maximales ne devraient pas excéder les 0°C dans la moitié de l’Hexagone.

Une alimentation saine et une activité physique régulière pour renforcer le système immunitaire

Le professeur Glen Davison, expert en nutrition et en immunologie de l'exercice et directeur de l'École des sciences du sport et de l’exercice de l’Université de Kent (Royaume-Uni), a partagé plusieurs conseils, afin de booster son système immunitaire face aux températures en baisse.

En cas de grand froid, il peut être tentant de manger des produits réconfortants tels que du chocolat, des gâteaux ou des bonbons tout en s’enroulant dans une couette. Pourtant, une alimentation saine et équilibrée est l’une des clés pour renforcer le système immunitaire. Comme l’a rappelé le Professeur Glen Davison, les carences nutritionnelles impactent la fonction immunitaire. Pour les prévenir, il est donc préconisé de consommer des fruits et des légumes de saison, qui sont riches en antioxydants, en fibres, en minéraux ainsi qu’en vitamines. "Les individus devraient également éviter de boire trop d'alcool, car cela peut avoir des effets négatifs sur l'immunité et la résistance aux infections", a préconisé le spécialiste.

Le rôle du système immunitaire est de protéger l'organisme contre des envahisseurs étrangers ou dangereux. S’il est affaibli, nous sommes plus à risque de contracter des infections. Une activité physique régulière permet de booster notre santé immunitaire. Faire du sport alors que l’on est fatigué ou malade paraît contre-intuitif, mais cela permet de prévenir certaines maladies infectieuses "L’activité sportive peut également avoir des effets bénéfiques sur le bien-être général, l'humeur et l'état psychologique. Elle peut réduire le stress et améliorer le sommeil. Tous ces facteurs ont des effets bénéfiques sur l’immunité", a indiqué le Professeur Glen Davison. Pendant cette période de grand froid, vous pouvez, par exemple, pratiquer du renforcement musculaire, du Yoga ou du Pilates depuis la maison. Pour ceux prêts à affronter les températures négatives, la course à pied ou le vélo sont aussi des activités physiques bénéfiques au système immunitaire.

Système immunitaire : la prudence face aux compléments alimentaires

Des compléments alimentaires peuvent parfois être indiqués pour renforcer le système immunitaire. Toutefois, mieux vaut être vigilant concernant la prise de ces produits. Avant de les prendre, il est notamment conseillé d’avoir un avis médical. "Certains compléments, en particulier les probiotiques et certains produits dérivés de plantes (échinacée, sureau noir et certains polyphénols), peuvent être bénéfiques, mais uniquement dans des situations/contextes spécifiques. Les individus doivent tenir compte de leurs besoins personnels, faire preuve de prudence et éviter d'utiliser des compléments sans avoir consulter au préalable un professionnel de santé", a prévenu le Professeur Glen Davison.