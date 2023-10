Système immunitaire : ces légumes vont vous aider à faire le plein d'énergie pour cet automne

L'ESSENTIEL Pour renforcer ses défenses immunitaires, il est conseillé de consommer des légumes de saison.

Ils contiennent des vitamines C, B9 et K1 qui correspondent aux besoins du corps en automne.

Les légumes de saison sont aussi plus abordables et produits localement.

Pour bien se préparer à l'hiver, l'alimentation joue un rôle important. Les légumes d'automne sont riches en nutriments et en vitamines nécessaires au renforcement du système immunitaire de l'organisme.

Les légumes d'automne : une source de vitamines

L'automne est la saison idéale pour consommer des légumes frais et de saison. Les légumes d'automne tels que les carottes, les courges, les poireaux, les potirons, les blettes et les choux sont particulièrement riches en vitamines C et B9. Ces nutriments sont connus pour renforcer les défenses naturelles de notre organisme et nous aider à lutter contre les maladies hivernales.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), la vitamine C “intervient dans de grandes fonctions de l'organisme : défense contre les infections virales et bactériennes, protection de la paroi des vaisseaux sanguins, assimilation (et absorption) du fer, action antioxydante, cicatrisation”.

La vitamine B9 est aussi très importante, notamment au niveau de la production d’ADN, d’ARN, de nouvelles cellules et des globules rouges ainsi que dans le bon fonctionnement des systèmes nerveux et immunitaire.

De plus, ces vitamines C et B9 sont hydrosolubles, elles peuvent donc se dissoudre dans l'eau, il n'y a aucun risque de surdosage car elles sont éliminées par l'urine.

En plus de renforcer notre système immunitaire, les légumes d'automne sont également une excellente source de fibres, de minéraux et d'antioxydants. Ils contribuent ainsi à maintenir une bonne santé digestive, à prévenir les carences et à protéger nos cellules contre les dommages oxydatifs.

La vitamine K1 pour la coagulation du sang

Outre les vitamines C et B9, certains légumes d'automne sont également une excellente source de vitamine K1, comme la patate douce ou les légumineuses. Cette vitamine est essentielle pour la coagulation du sang et la santé de nos os.

Cette vitamine est liposoluble, elle se dissout dans les graisses. Attention donc à ne pas trop en consommer car elle est stockée par l'organisme et une surdose peut être néfaste.

De plus, elle participe également à la régulation de la densité osseuse et contribue ainsi à prévenir l'ostéoporose et les fractures.

Les bienfaits des vitamines de saison

Il est important de consommer des vitamines de saison car elles sont plus fraîches et plus riches en nutriments. Les légumes d'automne sont cultivés naturellement pendant cette période de l'année, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'être stockés pendant de longues périodes ni d'être traités avec des produits chimiques pour les faire mûrir. En consommant des légumes de saison, nous obtenons donc des vitamines plus concentrées et bénéfiques pour notre santé.

De plus, les légumes de saison sont également plus abordables sur le plan économique, car ils sont généralement produits localement et ne nécessitent pas de longs trajets pour arriver jusqu'à nos assiettes.

N'hésitez pas à intégrer ces légumes, mais aussi les fruits tels que les prunes, le raisin et les noisettes, à votre alimentation cet automne pour faire le plein d'énergie et préserver votre santé.