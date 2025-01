Qu’est-ce que le plan blanc déclenché dans des hôpitaux en Bretagne et en Normandie ?

L'ESSENTIEL Le plan blanc a été déclenché dans trois hôpitaux : ceux de Vannes et Ploërmel, en Bretagne, et celui de Dieppe, en Normandie.

Il s’agit d’un dispositif de crise qui permet aux établissements de mobiliser en interne tous les moyens humains et matériels pour faire face à un afflux massif de patients et/ou pour affronter une situation sanitaire exceptionnelle.

Lorsqu’il est activé, le personnel de l’hôpital peut être maintenu sur place ou rappelé en service, même si les salariés sont en congés ou en repos.

Grippe, virus respiratoires : le personnel peut être maintenu ou rappelé dans le cadre du plan blanc

"Les difficultés à faire face au flux important de patients et aux besoins de prise en charge sont aggravées par un nombre important de personnes âgées et par les épidémies en cours de grippe et autres virus respiratoires", peut-on lire dans un communiqué du Centre Hospitalier Brocéliande Atlantique, à Vannes, relayé par France 3 Bretagne. Mêmes raisons pour le Centre Hospitalier de Ploërmel et à l’hôpital de Dieppe : la grippe et les autres virus respiratoires de l’hiver.

Pour rappel, le plan blanc "peut être déclenché par le directeur ou le responsable de l’établissement, qui en informe sans délai le représentant de l’État dans le département, ou à la demande de ce dernier”, indique le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Lorsqu’il est activé, le personnel de l’hôpital peut être maintenu sur place ou rappelé en service, même si les salariés sont en congés ou en repos. Tous les professionnels sont concernés : médecins, soignants, personnel technique ou administratif.

Transfert de patients et déprogrammations

Au niveau matériel, plusieurs décisions peuvent être prises en cas de plan blanc :

Ouverture de lits supplémentaires

Déprogrammations d’opérations ou de soins

Transfert de patients

Une cellule spéciale, appelée cellule de crise opérationnelle, doit gérer l’alerte et la mise en place du plan blanc dans chaque établissement de santé. C’est le chef d’établissement ou son représentant qui la pilote. Dans ce contexte, les habitants dépendants des trois hôpitaux ayant déclenché le plan blanc doivent privilégier les rendez-vous avec leur médecin traitant lorsque cela est possible. En cas d’urgence, il faut toujours appeler le 15 plutôt que de se rendre directement à l’hôpital.