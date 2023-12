Tensions hospitalières : le plan blanc déployé en Alsace

L'ESSENTIEL L’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a demandé à tous les hôpitaux publics et privés d’Alsace d’activer leur "plan blanc".

La situation hospitalière dans le Haut et le Bas-Rhin est actuellement tendue pour plusieurs raisons : l’épidémie de bronchiolite chez les nourrissons, le retour de la grippe et de la Covid-19, l’afflux de malades âgés nécessitant des hospitalisations, ou encore le faible nombre de lits.

L’ARS Grand Est invite à la "mobilisation coordonnée" de l’ensemble des professionnels de santé pour "soutenir et renforcer les équipes hospitalières fortement sollicitées".

Epidémie de bronchiolite, retour de la grippe et de la Covid-19, afflux de malades... La situation étant de plus en plus explosive dans les hôpitaux alsaciens, l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a demandé à tous les établissements publics et privés du territoire d’activer leur "plan blanc".

Tensions sur le personnel médical et soignant

Ce plan de mobilisation interne permet aux directeurs d’hôpitaux de se réorganiser pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, par exemple, en augmentant les capacités en lits, en déprogrammant des opérations considérées comme non urgentes, ou encore en modifiant les plannings des personnels.

Comme le rappelle l’ARS dans un communiqué, les hôpitaux du Haut et du Bas-Rhin sont actuellement sous pression pour plusieurs raisons : "l’épidémie de bronchiolite chez les nourrissons, un nombre accru de personnes fragiles prises en charge pour grippe, Covid-19 ou autres virus respiratoires, un afflux de malades âgés nécessitant des hospitalisations", ou encore, plus systémique, "le faible nombre de lits disponibles en sortie des services d’urgences en raison des tensions sur le personnel médical et soignant".

Ne pas renoncer aux soins malgré le plan blanc

L’ARS Grand Est invite à la "mobilisation coordonnée" de l’ensemble des professionnels de santé, y compris de ville, pour "soutenir et renforcer les équipes hospitalières fortement sollicitées". L’agence rappelle toutefois que l’activation du plan blanc ne doit pas conduire à renoncer aux soins, et invite les personnes souffrantes à consulter leur médecin traitant en première intention, ou un centre de soins sans rendez-vous. "Dans tous les cas, il est demandé à la population d’appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences."

Cette activation du plan blanc intervient trois jours après la saisine de la justice par le syndicat FO des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) pour dénoncer la situation extrêmement tendue aux urgences, souligne France Info. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, 61 patients s'y étaient rendus, pour seulement 30 places disponibles.