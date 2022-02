Lits disponibles à l'hôpital : les vrais chiffres

L'ESSENTIEL Depuis 2004, les hôpitaux publics sont financés par un système dit de "tarification à l'activité", aussi appelé T2A.

Depuis 2000, ce sont plus 80 000 lits d'hospitalisations dans le public qui ont été fermés.

Selon un nouveau rapport de la Drees, les capacités de nos hôpitaux en soins critiques ont nettement augmenté en 2020, portées par la hausse des lits de réanimation, notamment pour faire face à l’épidémie de Covid-19. "On note en revanche une diminution du nombre de lit de surveillance continue, qui s’explique notamment par la reconversion de certains au profit de la capacité d’accueil en réanimation ou en soins intensifs dans le contexte de crise sanitaire", ajoutent les experts.

Moins de lit en 2020

En 2020, 1 342 hôpitaux publics, 667 établissements privés à but non lucratif et 974 cliniques privées composaient le paysage hospitalier français. "Au total, le nombre de sites géographiques répertoriés continue de diminuer", estime la Drees.



Les capacités d’accueil de ces 2 983 établissements de santé se répartissent entre hospitalisation complète (387 000 lits) et partielle (80 000 places). En 2020, le nombre de lits en état d’accueillir des patients a continué de reculer (-1,5 %).

Augmentation des prises en charge à domicile

En 2020, les capacités de prise en charge en hospitalisation à domicile ont connu une augmentation plus forte que les années précédentes (+10,8 %, après +6,2 % en 2019). Elles représentent ainsi 7 % des capacités de l’hospitalisation complète en court et moyen séjours (hors psychiatrie), contre 2,1 % en 2006.



À rebours des capacités d’accueil totales en hospitalisation complète, le nombre de lits de soins critiques (réanimation, soins intensifs et surveillance continue), très sollicités pendant l’épidémie de Covid-19, a augmenté de 3,6 % entre fin 2019 et fin 2020. "En particulier, la capacité d’accueil en réanimation a progressé de 14,5 %", conclut la Drees.