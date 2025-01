15 minutes dans la nature suffisent à améliorer le bien-être

L'ESSENTIEL Passer du temps dans la nature favorise les sentiments positifs comme le bonheur et l’optimisme, tout en réduisant les émotions négatives telles que l’anxiété et la tristesse.

Cela améliore aussi les performances cognitives comme la mémoire et l’attention.

La nature agit enfin sur notre corps. Passer du temps dehors, même un quart d’heure, peut réduire la tension artérielle et le rythme cardiaque au repos.

En semaine, une personne au Royaume-Uni passe en moyenne seulement 7 % de son temps à l’extérieur, soit environ 86 minutes par jour. Et c’est sensiblement la même chose en France. Ce chiffre, bien que surprenant, reflète nos emplois du temps chargés qui limitent nos possibilités de profiter de l’air libre mais également nos loisirs trop sédentaires et "intérieurs".

Pourtant, passer du temps dehors, surtout dans des espaces verts, présente de nombreux avantages pour la santé mentale et physique. Selon un article publié dans The Conversation, même 15 petites minutes par jour suffisent pour améliorer l’humeur, la concentration et le bien-être physique.

Un boost pour l’humeur et un anti-stress

Le lien entre nature et humeur est l’un des plus avérés dans les études sur la santé, explique la chercheuse Yvanna Todorova, de l’Université Loughborough, en Angleterre. Passer du temps dans la nature favorise les sentiments positifs comme le bonheur et l’optimisme, tout en réduisant les émotions négatives telles que l’anxiété et la tristesse. Cela diminue également les ruminations, ces pensées négatives qui tournent en boucle. Sans compter que la nature fournit un terrain neutre pour des interactions sociales enrichissantes – surtout si vous avez un chien à promener.

Une simple pause d’une heure en plein air peut éloigner le stress quotidien du travail et des listes de tâches, rétablissant ainsi notre capacité à les surmonter. Si une promenade de 75 minutes en pleine forêt montre les meilleurs effets, même une simple balade dans un parc de la ville ou le long d’une rue végétalisée peut suffire à améliorer le bien-être.

Des bienfaits cognitifs et physiques

Les pauses nature ne bénéficient pas qu’à l’humeur : elles améliorent aussi les performances cognitives, note Yvanna Todorova. Des études montrent que les personnes accomplissent mieux des tâches liées à la mémoire et à l’attention après avoir observé des paysages naturels comparés à des paysages urbains. Au bureau, même des breaks de 10 à 15 minutes dans un espace vert augmentent la concentration. Et, si sortir est impossible, travailler dans un environnement avec des plantes intérieures peut également faire la différence.

La nature agit enfin sur notre corps. Passer du temps dehors, même un quart d’heure, peut réduire la tension artérielle et le rythme cardiaque au repos. Une étude a montré que les participants ayant passé 80 minutes au repos dans la nature avant un test de cyclisme avaient une meilleure endurance que ceux ayant passé leur temps dans un environnement urbain. Ainsi, même si vous ne vous entraînez pas en plein air, se mettre en jambes dans un parc avant votre séance de cardio pourrait bien optimiser vos performances.