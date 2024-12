Le café et le thé peuvent-ils réduire le risque de cancer de la tête et du cou ?

L'ESSENTIEL En analysant 14 études sur près de 25.000 personnes, les chercheurs ont observé qu’une consommation de plus de quatre tasses de café caféiné par jour réduit de 17 % le risque global de cancers de la tête et du cou.

Le café décaféiné présente aussi des bénéfices : une réduction de 25 % des risques de cancer de la cavité buccale.

Côté thé, une tasse ou moins par jour diminue de 9 % les risques globaux et de 27 % ceux de l’hypopharynx. Mais consommer plus d’une tasse quotidiennement augmente de 38 % le risque de cancer du larynx.

Bus quotidiennement par des centaines de millions de personnes à travers le monde, le café et le thé pourraient jouer un rôle protecteur contre certains cancers. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Cancer de l'American Cancer Society, suggère que la consommation de ces deux boissons ordinaires réduit les risques de développer des cancers de la tête et du cou - aussi appelés cancers de la sphère ORL (oto-rhino-laryngée) ou des voies aérodigestives supérieures (VADS) - qui représentent 6 % de tous les cancers.

Les bienfaits du café et du thé sur le risque de cancer

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont examiné les résultats de 14 études internationales impliquant près de 25.000 participants. Ils ont comparé les habitudes de consommation de café et de thé entre quelque 9.500 patients atteints de cancers de la tête et du cou et quelque 15.500 personnes non touchées par la maladie. Les volontaires ont renseigné leurs apports de café (caféiné ou décaféiné) et de thé en indiquant les quantités consommées par jour, semaine, mois ou année.

Les résultats montrent que boire plus de quatre tasses de café (caféiné) par jour est associé à une réduction de 17 % du risque global de cancers de la tête et du cou. Plus précisément, cette habitude diminue de 30 % les risques de cancer de la cavité buccale et de 22 % ceux de cancer de la gorge. Boire trois à quatre tasses de café par jour réduit même de 41 % le risque de cancer de l’hypopharynx, une région située à la base de la gorge. Quant au café décaféiné, il n’est pas en reste : sa consommation est associée à une diminution de 25 % des risques de cancer de la cavité buccale.

Des effets variés sur les cancers de la tête et du cou

Le thé, lui, semble bénéfique à faible dose (une tasse par jour ou moins), réduisant de 9 % le risque global de cancers de la tête et du cou et de 27 % celui de cancer de l’hypopharynx. En revanche, boire plus d’une tasse par jour serait lié à une augmentation de 38 % des risques de cancer du larynx.

"Cette étude met en évidence des effets variés du café et du thé selon les différents sous-types de cancers de la tête et du cou, y compris l’impact positif du café décaféiné", résument les chercheurs dans un communiqué. Une bonne nouvelle pour les amateurs de ces breuvages, même si ces derniers ne doivent pas remplacer les conseils de prévention classiques, comme limiter l’alcool et le tabac.