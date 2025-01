5 conseils d'experts pour éloigner les maladies de l'hiver

L'ESSENTIEL Le premier conseil pour éviter d’être contaminé par un virus hivernal est de se faire vacciner contre ceux qui sont les plus courants comme la Covid-19 ou la grippe.

Les gestes barrières sont aussi très importants : se laver les mains régulièrement, s’isoler et porter un masque si vous êtes malade.

Pour bien se laver les mains, il faut frotter au moins 15 à 20 secondes puis - si c’est avec de l’eau - rincer.

C’est la hantise des fêtes de fin d’année : tomber malade et contaminer ses proches. Pour se prémunir, les experts de l’université de Stanford, aux États-Unis, donnent cinq conseils à MedicalXpress.

Précaution numéro un : se faire vacciner

Le premier conseil est de vérifier que l’on est à jour de ses vaccins et, si ce n’est pas le cas, se faire vacciner. En France, vous pouvez gratuitement le faire pour la Covid-19 et la grippe, en une seule et même dose. Les virus respiratoires syncitiaux (VRS), très présents en hiver, sont responsables d’infections respiratoires qui peuvent être graves chez les nourrissons et les personnes de plus de 65 ans. Ceux-ci doivent donc être vaccinés.

"Il existe une fausse idée selon laquelle les vaccins [contre les maladies] respiratoires comme la Covid-19 et la grippe ne réduisent pas la transmission, et ce n'est pas vraiment vrai, explique Nathan Lo, professeur adjoint de maladies infectieuses. Cependant, ce qui est vrai, c'est que souvent, ces vaccins n'apportent qu'une réduction moyenne de la transmission. Même si cela paraît faible au niveau individuel, cela peut être très significatif pour réduire la maladie sur l'ensemble de la population”.

Deuxième conseil : se laver fréquemment les mains, à l’eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique. C’est une habitude que nous avons souvent prise durant l’épidémie de la Covid-19 et qu’il faut donc conserver. “Il n'y a pas de nombre défini de fois par jour où vous devez vous laver les mains”, souligne Roshni Mathew, professeure clinicienne spécialisée dans les maladies infectieuses pédiatriques. Elle conseille d’associer ce geste à d'autres actions : avant un repas, après être allé aux toilettes, après s’être mouché, lorsque vous rentrez chez vous après être allé dans un espace public, etc. Mais attention, il faut bien se laver les mains : frotter au moins 15 à 20 secondes puis - si c’est avec de l’eau et du savon - rincer.

Aérer, s’isoler et porter un masque

La plupart des virus respiratoires peuvent être en suspension dans l’air. Si une personne est malade chez vous, il faut souvent aérer. Pour ceux qui ne sont pas malades, le mieux est de sortir le plus souvent possible pour ne pas être contaminé. Autre astuce : un humidificateur d’air. En intérieur, il peut réduire la charge virale. Richard Zare, professeur de chimie, conseille de maintenir, chez soi, un taux d’humidité entre 40 et 60 %. “L’humidité dans cette moyenne crée naturellement des composés antiviraux dans les microgouttelettes de l’air”, explique-t-il.

Autre mesure pour ne pas répandre la maladie : s’isoler. “Si les enfants ont de la fièvre, il est important de les garder à la maison pour qu’ils puissent se reposer et récupérer, conseille Roshni Mathew. Cela évite également la transmission aux autres enfants de la classe. En général, une fois que vous n’avez plus de fièvre, cela signifie que vous êtes en voie de guérison et que le risque de transmission après cette période est considérablement réduit.” Au domicile, si cela est possible, il est préférable que la personne malade reste dans une pièce et, quand elle est en contact avec les autres, qu’elle porte un masque même en intérieur.

Enfin, dernier conseil : consulter un médecin dès que vous le jugez nécessaire. Si un enfant a de la fièvre, surtout si elle est supérieure à 38 degrés plus de trois à quatre jours, qu’il ne boit pas et qu’il a des troubles respiratoires, les experts recommandent de voir un praticien rapidement.