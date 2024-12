Covid, grippe : «Il est encore temps de se faire vacciner» avant les fêtes de fin d’année

L'ESSENTIEL Les chiffres de la vaccination contre la Covid-19 et la grippe sont en baisse en France.

À l'approche des fêtes de fin d'année, les autorités sanitaires appellent les personnes concernées à recevoir leur dose de vaccin.

Les médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes peuvent procéder à la vaccination.

"Fièvre, toux, courbatures…ne laissez pas grippe ou Covid-19 vous gâcher les fêtes de fin d’année", prévient le ministère de la Santé. À deux semaines des festivités, il constate une baisse de la vaccination, en comparaison aux années précédentes. Dans un échange avec la presse régionale, relayé par Le Parisien, les autorités sanitaires rappellent l’importance de la vaccination.

Grippe et Covid-19 : une diminution de la vaccination

La campagne de vaccination pour l’hiver 2024-2025 a démarré le 15 octobre. Depuis, seulement deux millions de personnes ont reçu une dose de vaccin contre la Covid-19, contre le double l’an passé à la même période selon le quotidien francilien. Les chiffres de la vaccination contre la grippe sont aussi en baisse par rapport à l’année dernière. "Se faire vacciner est un geste simple et reste le moyen le plus simple de se protéger contre les formes graves de grippe et de Covid-19, rappelle l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France dans un communiqué. La vaccination étant efficace environ 15 jours après l’injection, il est encore temps de se faire vacciner avant les fêtes." Elle précise qu’il est possible de recevoir les deux injections, contre la grippe et la Covid-19, en même temps.

Comment se faire vacciner contre la grippe et la Covid-19 ?

Comme le souligne le ministère de la Santé, la vaccination contre la grippe et la Covid-19 est recommandée et prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie pour les personnes les plus à risque, les professionnels de santé et d’autres populations en contact avec des personnes vulnérables. Il s’agit des personnes de plus de 65 ans, de celles ayant des comorbidité (comme les maladies cardiaques chroniques, une forme de diabète, un cancer, etc), des personnes immunodéprimées, des femmes enceintes, des résidents d’Ehpad, etc. Concernant la Covid-19, le vaccin est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie pour toute personne désirant le recevoir. "Les médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont autant de professionnels habilités à prescrire et administrer la vaccination contre la grippe et le Covid-19", indique le Ministère de la santé. Cette année, l’Assurance Maladie a invité plus de 17,2 millions de personnes à se faire vacciner contre la grippe et la Covid-19. Toutes ont reçu des bons de prise en charge à présenter lors de la vaccination.

Grippe et Covid-19 : les gestes barrières sont complémentaires à la vaccination

En complément du vaccin, les autorités sanitaires rappellent que les gestes barrières demeurent primordiaux. En cas de symptôme, comme la toux, la fièvre ou le mal de gorge, il est recommandé de porter un masque. Dans tous les cas, elles suggèrent de continuer à aérer régulièrement les pièces et de se laver les mains fréquemment.