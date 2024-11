Rhume, grippe... La vitamine C nous aide-t-elle vraiment quand on est malade ?

L'ESSENTIEL Les compléments alimentaires à base de vitamine C sont plébiscités en hiver, pour réduire le risque de rhume ou pour guérir plus vite.

Selon un spécialiste, la vitamine C présente dans les fruits et légumes serait suffisante pour notre organisme.

Il existe un risque d'interaction entre certains traitements et la vitamine C.

À l’approche de l’hiver, les rayons des pharmacies se remplissent de compléments alimentaires pour nous aider à passer la période en bonne santé. Parmi ces produits, un grand nombre contient de la vitamine C. Mais faut-il vraiment en consommer pour se protéger des maladies hivernales ? Un spécialiste de la Mayo Clinic, située aux États-Unis, répond à cette question.

À quoi sert la vitamine C ?

"La vitamine C soutient notre système immunitaire, aide notre corps à cicatriser ses blessures, protège nos articulations et contribue à la formation de collagène, la principale protéine du corps, rappelle Dr Jesse Bracamonte. La vitamine C est un antioxydant qui aide à protéger vos cellules contre ce que l'on appelle les radicaux libres, qui sont produits lorsque votre corps est exposé à des éléments potentiellement cancérigènes comme la fumée de cigarette et les rayons du soleil." Mais il souligne que peu d’études démontrent qu’une supplémentation en vitamine C permet de se protéger des maladies hivernales comme le rhume.

La vitamine C est naturellement présente dans l’alimentation

Qu’il s’agisse de comprimés, de poudres à boire ou de bonbons gélifiés, ce spécialiste fait le même constat : ces compléments ne seront pas forcément bénéfiques, car nous pouvons consommer de la vitamine C facilement. Notre corps n’en produit pas, mais la substance est présente dans de nombreux aliments. "Les agrumes sont souvent les premiers à nous venir à l'esprit lorsqu'on entend parler de vitamine C, mais les aliments comme les pommes de terre, les épinards, les tomates, les baies et autres fruits et légumes aux couleurs vives sont riches en vitamine C, développe le professionnel de santé. Contrairement à la croyance populaire, un poivron orange contient trois fois plus de vitamine C qu'une orange."

Faut-il consommer de la vitamine C pour guérir plus vite ?

En cas de rhume ou de maladie hivernale, certaines personnes augmentent leur consommation de vitamine C pour se soigner. Le Dr Bracamonte déconseille cette pratique. "Prendre trop de vitamine C peut provoquer des effets secondaires qui peuvent aggraver votre état, comme des nausées, des vomissements, des crampes d'estomac, des ballonnements, de la fatigue, des brûlures d'estomac, des maux de tête, des rougeurs cutanées et même des calculs rénaux chez certaines personnes", alerte-il. Il ne faut pas dépasser la quantité quotidienne recommandée : 500 milligrammes.

Vitamine C : attention au risque d’interaction avec d’autres médicaments

Il ajoute que des niveaux élevés de vitamine C peuvent interférer avec certains types de médicaments ou bien fausser les résultats de certains tests médicaux comme les analyses de sang ou de glucose. Des taux trop importants peuvent aussi augmenter les niveaux d’œstrogènes, chez les personnes prenant des contraceptifs oraux. Enfin, en cas de chimiothérapie, la vitamine C pourrait atténuer l'effet des traitements.